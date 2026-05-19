Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) rechazaron una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y demandaron la atención directa del secretario de Educación Mario Delgado.

“No aceptamos intermediarios. Queremos que el secretario venga y nos dé soluciones reales” Estudiantes del IPN

Esto ante la crisis presupuestal, falta de plazas docentes y presuntas irregularidades por parte del director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, que los propios alumnos han denunciado desde hace semanas en la institución.

Los jóvenes estudiantes del IPN mantuvieron un plantón frente a las instalaciones de la SEP, en la calle Luis González Obregón en el Centro Histórico de la CDMX, donde exigieron respuestas concretas a su pliego petitorio que incluye auditorías, incremento de recursos y mayor democratización del Politécnico.

Estudiantes del IPN bloquean Eje Central en CDMX; Mario Delgado no los recibió

Tras mantener el plantón en las instalaciones de la SEP, los estudiantes del IPN bloquearon el Eje Central de CDMX exigiendo ver a Mario Delgado.

Estudiantes del IPN mantienen bloqueado el Eje Central en la CDMX tras no ser recibidos por el titular de la SEP, Mario Delgado.

Los estudiantes del IPN exigen respuestas concretas a demandas pues denuncian que, a pesar de las promesas de las autoridades, persisten problemas estructurales como:

Aumento de presupuesto educativo

Creación de plazas docentes

Atención a presuntas irregularidades al interior del IPN

Los estudiantes que marcharon bajo el intenso sol con pancartas, banderas rojas y paraguas, denunciaron la falta de atención a su pliego petitorio, el cual fue presentado hace unas semanas en Canal Once tras tomar las instalaciones.

Los estudiantes del Politécnico también han exigido auditorías, mayor transparencia y soluciones a problemas de la institución como instalaciones obsoletas y falta de recursos.

El bloqueo por parte de los estudiantes del IPN de este 19 de mayo, genera caos vial en una de las arterias más importantes del centro de la CDMX, impactando a miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Hasta el momento, ni la SEP ni Mario Delgado han emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de diálogo a los alumnos del IPN, quienes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta si no obtienen respuestas concretas a sus peticiones.