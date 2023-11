El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la ratificación de Arturo Reyes Sandoval como director del Instituto Politécnico Nacional (IPN); “tengo una buena opinión de su trabajo”, dijo el 22 de noviembre.

AMLO nombró a Arturo Reyes Sandoval como director del IPN en diciembre de 2020, fecha en la que el catedrático de la Universidad de Oxford ofreció un primer mensaje dirigido a la comunidad estudiantil del Politécnico Nacional.

Sin embargo, en medio del primer periodo de gestión de Arturo Reyes Sandoval en el IPN (2020-2023), la comunidad estudiantil del Politécnico llevó a cabo una movilización en septiembre de 2020, a través de la cual se demandó:

El director del IPN respondió ante el pliego petitorio de la comunidad. Sin embargo, el diario El País recuperó el testimonio de algunos manifestantes del Politécnico en dicha ocasión:

En ese contexto, AMLO ratificó al director del IPN.

AMLO ratificó a Arturo Reyes Sandoval como director del IPN para el periodo 2023-2026; el presidente adelantó la noticia durante la conferencia mañanera del 22 de noviembre, ya que el proceso de ratificación será en diciembre de 2023.

El nombramiento del IPN se dio unos días después de que se viralizara el caso de un profesor del Politécnico, quien casi fue linchado por sus alumnas de la Vocacional 8, debido a su presunta participación en actos de acoso sexual.

Por otro lado, estudiantes de la Voca 8 del IPN golpearon a un profesor de la institución, a quien acusaron de llevar a cabo actos de acoso sexual, no solo en contra de alumnas, sino también de profesoras, según explicaron las alumnas.

Un video captó los hechos en Voca 8; en el registro se escuchan los reclamos de una estudiante:

“Ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y si esto no se cumple no nos va a quedar más remedio que irnos paro porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor”

Alumna del IPN