Alumnos de UNAM e IPN marchan a Rectoría de CU por demandas de seguridad, movilidad y transparencia que han sido ignoradas.

La tarde de este viernes 8 de mayo, se reportó la movilización de un contingente de alumnos hacia la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

Marchan alumnos de UNAM e IPN a Rectoría de CU

En una marcha pacífica y sin afectar vialidades, alumnos de UNAM e IPN se digirieron a Rectoría de CU donde entregaron un pliego petitorio.

Los alumnos han pedido a las autoridades universitarias que atienda diversas problemáticas de seguridad, movilidad y transparencia.

Alumnos de UNAM e IPN marchan a Rectoría de CU (Captura de video)

La movilización comenzó desde el mediodía y partió desde el Parque de la Bombilla.

Los manifestantes se detuvieron en la zona de las Islas de CU tras entregar su pliego petitorio.

Alrededor de las 5 de tarde, autoridades comenzaron a reunirse con los estudiantes para darles respuesta.

A los alumnos de la UNAM e IPN, se unieron contingentes de CCH Naucalpan, quienes se manifestaron a dos años de un ataque porril en su institución.

En la manifestación se ha destacado el caso de Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de FES Cuautitlán de la UNAM, quien fue atacado a balazos el pasado 9 de abril.

Además, se han denunciado incidentes relacionados con el acceso a las facultades. Así como el aumento en el costo del transporte público.

Todo esto ha derivado en el paro de diversas escuelas y facultades tanto de la UNAM e IPN.