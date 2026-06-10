Alessandra Rojo de la Vega presentó la cartelera cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc para la semana del 8 al 14 de junio, con actividades gratuitas dirigidas a distintos públicos en espacios culturales y comunitarios de la demarcación.

Entre las actividades destacan el conversatorio “Salud sexual y reproductiva: cuerpo, amor y placer” el 9 de junio en la Casa de Cultura Alfonso Reyes, el concierto de guitarra en el Audiorama del Parque México y la actividad multidisciplinaria “Mural en Movimiento” en el Sitio de Memoria de la Roma Norte.

Cartelera cultural Cuauhtémoc del 8 al 14 de junio: talleres y música en vivo gratis

La agenda también incluye una visita cultural al Museo de la Charrería para adultos mayores, la presentación de la Orquesta Juvenil Ollin Yoliztli y una nueva edición de “Tardes de Bolero” en el Ágora de Tlatelolco.

El fin de semana habrá talleres de artes escénicas para infancias y juventudes con discapacidad, sesiones de risoterapia, actividades comunitarias, el reconocimiento “Al Vecino Distinguido” y el taller de iniciación a la gráfica “Improntas” en la Casa de Cultura Santa María la Ribera.

Se suman los talleres permanentes en las distintas casas de cultura, como Danza Fitness Boliviana y Títeres y Aventuras.

Finalmente, la alcaldesa invitó a vecinos y visitantes a consultar la programación completa en los canales oficiales de la demarcación.