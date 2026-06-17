Regina Blandón visibilizó las protestas de las madres buscadoras en CDMX, luego de acudir a la reunión en la Glorieta de las y los desaparecidos para pegar fichas de búsqueda.

El pasado domingo 14 de junio, diversos colectivos de familias buscadoras se reunieron para exigir justicia ante la crisis de desapariciones en México.

La actriz Regina Blandón acudió a la Glorieta de las y los desapreciados, conocida como Glorieta de la Palma, en Paseo de la Reforma, para apoyar y visibilizar la lucha de las familias, así como fichas de búsqueda.

Regina Blandón se reunión con madres buscadoras en la CDMX (X/@reginablandón)

Regina Blandón visibiliza la protesa de madres buscadoras en la CDMX

Tras su participación en el evento organizado por familias buscadoras en Paseo de la Reforma, Regina Blandón compartió videos donde busca visibilizar la lucha de las madres buscadoras.

La actriz publicó clips de las madres, padres y familiares dando detalles de las fichas de búsqueda de sus familiares.

Las madres buscadoras han organizado una extensa jornada de protestas previo durante el Mundial 2026, con el fin de exigir justicia y acciones que garanticen encontrar a sus familiares.

En uno de los videos difundidos por Regina Blandón se ve a Gabriela Díaz, hermana de una estudiante de la UNAM desaparecida desde 2018, ondeando una bandera de México con la frase: “Más de 133 mil desparecidos”.

También compartió el video de una madre que busca a su hijo, Diego Maximiliano Rosas, secuestrado y desaparecido en Ecatepec el 4 de diciembre de 2015.

Regina Blandón continúa compartiendo videos con las historias de los familiares que buscan a sus familiares y se unió para pegar fichas de búsqueda en los muros que cubren la Glorieta.

Regina Blandón visibiliza las madres buscadoras en la CDMX (X/@ReginaBlandon)

Regina Blandón está comprometida con la causa de las madres buscadoras

Regina Blandón fue una de las asistentes a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, donde usó una chamarra que decía: “En México existen Madres Buscadoras” .

La actriz continúa visibilizando la lucha de las madres buscadoras y participó en la manifestación pacífica que realizaron el pasado fin de semana.

Además, Regina Blandón constantemente comparte fichas de búsqueda en sus redes sociales y se ha pronunciado en diversas ocasiones para denunciar las problemáticas sociales que afectan al país.