La actriz Regina Blandón acudió al Estadio Banorte al México vs Sudáfrica para llevar el mensaje sobre los desaparecidos.

Durante el partido inaugural del Mundial 2026, Regina Blandón resaltó que se sentía emocionada e indignada al mismo tiempo pues, aunque viene de una familia futbolera, las protestas por los desaparecidos requieren visibilidad.

Por ello, compartió en sus redes sociales varias fotografías donde resalta que “en México existen madres buscadoras”.

“En México existen madres buscadoras”; Regina Blandón lleva a los desaparecidos al Mundial 2026

Regina Blandón envió un mensaje de apoyo a las madres buscadoras en el México vs Sudáfrica del Mundial 2026.

La actriz recordó que las madres buscadoras no piden que dejen de ver el fútbol sino que no dejen de ver el conflicto de los desaparecidos en México.

Con un mensaje en el que se muestra contrariada, Regina Blandón compartió que el Mundial 2026 le emociona al venir de una familia futbolera, pero al mismo tiempo le indigna la situación.

“Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas” Regina Blandón

Regina Blandón lleva mensaje sobre desaparecidos al Mundial 2026 (Regina Blandón/ Facebook)

Podemos celebrar sin olvidar a quienes no han vuelto a casa: el mensaje de Regina Blandón en el México vs Sudáfrica

En el mismo sentido, Regina Blandón compartió que quiere celebrar el Mundial 2026 y al mismo tiempo no quiere hacerlo, esto ante las protestas y manifestaciones de colectivos que buscan a sus desaparecidos.

La actriz señaló que las madres buscadoras no solo marcharon el 10 y 11 de junio, sino que tienen años haciéndolo con calas y fotos de los más de 130 mil desaparecidos en México.

Regina Blandón lleva mensaje sobre desaparecidos al Mundial 2026 (Regina Blandón/ Facebook)

Asimismo, dijo que se puede celebrar los goles de la selección pero sin olvidar “a los que no han vuelto a casa”.