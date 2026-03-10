La empresa Desarrolladora Metropolitana (DeMet), identificada como la firma responsable de realizar la demolición del edificio que colapsó sobre la calzada San Antonio Abad en la Ciudad de México (CDMX), enfrentó denuncias por fraude en los años 2000.

Puntualmente, información que fue recopilada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que DeMet ha encabezado en diversos periodos el listado de inmobiliarias con mayor número de quejas presentadas por consumidores.

Derrumbe en edificio de San Antonio Abad reaviva cuestionamientos por fraude contra DeMet

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, confirmó que es DeMet la empresa que se encontraba a cargo de llevar a cabo la demolición del edificio que colapsó en San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

Diversos testimonios recopilados por el diario La Jornada señalan que al menos una decena de personas denunciaron haber sido afectadas por DeMet en los años 2000, principalmente en operaciones vinculadas con desarrollos de vivienda de interés social en la CDMX y su zona metropolitana.

Uno de los casos corresponde señala que en diciembre de 2003 una persona buscó adquirir un departamento en el complejo habitacional Torres del Toreo. DeMet le aseguró que gestionaría un crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero finalmente el financiamiento sería a través de Hipotecaria Su Casita.

Pese a ello y tras varios meses sin resultados y de haber entregado 165 mil pesos, el crédito no fue autorizado y la vivienda nunca fue entregada.

Derrumbe en calzada San Antonio Abad deja el primer muerto. (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Otra denuncia señala que una mujer pagó a DeMet 60 mil pesos extras al costo de su vivienda en el mismo complejo habitacional con la intención de tener un cajón de estacionamiento.

Sin embargo, esto no se cumplió y la mujer nunca recibió el derecho a poder acceder a un lugar de estacionamiento.

Otro caso similar al primero señala que un hombre pagó casi 150 mil pesos para comprar una vivienda en el fraccionamiento Fuentes de San José, en el Estado de México. No obstante, su crédito nunca se aprobó y la empresa no regresó el dinero que se les había entregado como depósito.

Esto pone en duda el actuar de las autoridades que han permitido que una empresa como DeMet, pese a tener fuertes denuncias por fraude, continúe operando en la CDMX.