La secretaria de Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, confirmó que la empresa DeMet —responsable de la demolición del edificio colapsado en San Antonio Abad— contaba con seguro para los trabajadores fallecidos y lesionados.

“La empresa ha sido llamada, tendrán que hacer lo correspondiente para rápidamente terminar de demoler este edificio.” Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil de CDMX

El derrumbe, ocurrido el 9 de marzo de 2026, dejó tres víctimas mortales y un herido, mientras continúan las labores de remoción de escombros.

Myriam Urzúa destacó la experiencia de la la empresa DeMet en este tipo de trabajos y subrayó el papel clave de los binomios caninos en la localización de las víctimas.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa dio a conocer más detalles del colapso del edificio en San Antonio Abad, en la CDMX en donde al menos tres trabajadores resultaron muertos y uno más lesionado.

En ese sentido, Urzúa aseguró que la empresa DeMet, responsable del proceso de demolición por el que pasaba el edificio en San Antonio Abad, contaba con seguro para los trabajadores que resultaron muertos o lesionados:

“Tienen seguro. De hecho el seguro también ha funcionado para el apoyo de los trabajadores que quedaron en este lugar.” Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil de CDMX

En las declaraciones, Myriam Urzúa detalló los avances en las labores de remoción de escombros y confirmó la reapertura de la circulación vial en la zona; asimismo destacó la colaboración de los binomios caninos, asegurando que su ayuda ha sido muy importante para la localización de los trabajadores que quedaron bajo los escombros.