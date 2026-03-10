Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 10 de marzo, dio detalles sobre el colapso del edificio en demolición en San Antonio Abad, ocurrido el pasado 9 de marzo de 2026, en donde resaltó que las autoridades de la CDMX deberán dar explicaciones.

“Ya las explicaciones posteriores pues tendrán que darlas las autoridades de la Ciudad de México” Claudia Sheinbaum

Durante su explicación en la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum enfatizó en la respuesta inmediata del gobierno, incluyendo apoyo a familias y revisión de protocolos de seguridad en obras de demolición para prevenir futuros accidentes como el ocurrido en San Antonio Abad, el cual estaba a cargo de Desarrolladora Metropolitana (DeMet).

Claudia Sheinbaum da más detalles del derrumbe del edificio en San Antonio Abad

Tras ser cuestionada acerca del colapso del edificio en San Antonio Abad que estaba en proceso de demolición, la presidenta Claudia Sheinbaum dio detalles a los medios de comunicación:

“Pues conocemos lo que se ha hecho público, no hay mucha más información: el edificio estaba en demolición y se vino abajo, todavía hay una persona por rescatar. Estuvo el equipo de la jefa de Gobierno, la propia jefa de Gobierno, su equipo de protección civil. Marina y Defensa enviaron caninos para poder apoyar el rescate” Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum actualizó en conferencia que se recuperaron tres cuerpos sin vida y queda una persona por rescatar, con equipos de Protección Civil, Marina y Sedena apoyando en la zona.

El colapso del edificio en demolición en Calzada San Antonio Abad, CDMX, ocurrió el 9 de marzo en donde afectó a trabajadores que se encontraban dentro; el inmueble, señalan que ya estaba dañado por los sismos de 1985 y 2017 y llevaba años en proceso de derribo.