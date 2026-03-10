Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron la primera muerte tras el derrumbe de edificio sobre la calzada San Antonio Abad, registrado la tarde de este lunes 9 de marzo.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó que hay un trabajador fallecido. Los elementos que trabajan en el sitio ya lograron recuperar el cuerpo.

Derrumbe en calzada San Antonio Abad deja el primer muerto. (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Localizan cuerpo tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad; confirman primera muerte

La secretaria de Protección Civil de CDMX, Myriam Urzúa, confirmó que una persona murió tras quedar atrapada por el derrumbe de un edificio en San Antonio Abad.

Tras el colapso del inmueble, el cuerpo de bomberos informó que cinco personas quedaron atrapadas: dos ya fueron rescatadas y una fue localizada sin vida luego de los trabajos de búsqueda.

De acuerdo con la información, cerca de 50 personas realizan trabajos de emergencia y búsqueda para estabilizar el lugar y localizar a las dos personas restantes.

Reportes señalan que estas dos personas no han dado prueba de vida; dos binomios caninos han arribado al lugar del derrumbe en San Antonio Abad para ayudar con los trabajos de rescate.

Cabe mencionar que el colapso se dio en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc y hasta el momento no se ha dado a conocer el origen del siniestro.