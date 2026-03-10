Se ha confirmado la recuperación del tercer cuerpo tras el derrumbe del edificio en San Antonio Abad, ocurrido el pasado 9 de marzo en CDMX.

Pues durante labores de rescate coordinadas por autoridades locales y federales, se logró recuperar el tercer cuerpo que había quedado atrapado entre los escombros del edificio colapsado ubicado en San Antonio Abad, el cual era rehabilitado por el DeMet.

SGIRPC confirma hallazgo del tercer cuerpo en edificio de San Antonio Abad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), ha confirmado el hallazgo del tercer cuerpo sin vida tras el derrumbe del edificio en San Antonio Abad.

Cabe recordar que el incidente afectó a cuatro obreros: uno fue rescatado en estado estable, mientras que los tres restantes fallecieron, por lo que se comenzaron con las labores de recuperación de cuerpos en curso y la Fiscalía CDMX a cargo de las investigaciones.

En este momento iniciamos labores de recuperación de la tercera persona. Continúo informando. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/dZbhF2RXJb — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

El colapso del edificio ubicado en San Antonio Abad en CDMX, ocurrió el pasado 9 de marzo de 2026 en un inmueble dañado desde los sismos de 1985 y 2017, y el cual estaba en proceso de demolición, donde cuatro trabajadores quedaron atrapados; tres cuerpos sin vida se recuperaron y el tercer obrero fue rescatado estable.

En el comunicado del Jefe Vulcano Cova del H, Cuerpo de Bomberos de CDMX, destacó el rol clave de binomios caninos como Togo en la localización de víctimas bajo escombros, coordinados con elementos de Marina, ERUM y Bomberos.