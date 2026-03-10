Juan Manuel Pérez Cova, mejor conocido como Jefe Vulcano del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), reveló la recuperación del segundo cuerpo tras el colapso del edificio ubicado en San Antonio Abad.

De acuerdo con las actualizaciones, el segundo cuerpo recuperado del edificio de San Antonio Abad, que era rehabilitado por la empresa Desarrolladora Metropolitana (DeMet), se dio este 10 de marzo alrededor de las 5:00 am.

Recuperación del segundo cuerpo, fue posible gracias al perrito Togo

El Jefe Vulcano Cova dio a conocer en sus redes sociales sobre la recuperación del segundo cuerpo del edificio en San Antonio Abad tras su colapso; algo que se logró gracias a la ayuda del perrito Togo.

Pues como se reveló, fue gracias al perrito Togo quien forma parte de los binomios caninos que ayudan en las búsquedas urbanas, pues su participación ayuda a aumentar las tasas de detección del 80 al 90% en colapsos.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hGoaVScQtM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

El perro Togo de los bomberos, logró localizar el segundo cuerpo a solo un metro de la superficie durante las operaciones a las 5 de la mañana de este 10 de marzo.

De igual manera, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó el hallazgo de este segundo cuerpo mientras continuaban con los labores de rescate durante la madrugada de este 10 de marzo.

#AlMomento, informo que el marcaje realizado por Togo, nuestro can especializado en búsqueda de personas, coinciden con la ubicación de una de las personas desaparecidas. Realizamos labores para la recuperación del cuerpo.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/ijHXhmrm5d — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Este es el segundo cuerpo de tres personas atrapadas en el colapso de un edificio en demolición en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido el pasado 9 de marzo.

El accidente en San Antonio Abad involucró a cinco personas inicialmente: dos rescatadas vivas, una herida y tres fallecidas confirmadas hasta el momento, con labores coordinadas entre bomberos, ERUM, Secretaría de Marina y unidades caninas que localizaron las víctimas bajo escombros.

Actualización sobre el edificio San Antonio Abad por Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv / X)

Esta es la situación actual post derrumbe del edificio en San Antonio Abad, CDMX

De acuerdo a las actualizaciones tras el derrumbe del edificio en demolición en San Antonio Abad, CDMX, esto es lo que se sabe hasta el momento:

Se reportó el hallazgo de un segundo cuerpo sin vida alrededor de las 5 a.m. de este 10 de marzo

El hallazgo del segundo cuerpo y su recuperación se logró gracias al binomio canino Togo

En otros puntos de San Antonio, continúa la construcción de la Calzada Flotante

El Metro Línea 2 de la CDMX opera con normalidad

La circulación de San Antonio Abad hacia el centro está cerrada