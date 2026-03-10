Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México (CDMX), reveló que el edificio colapsado en San Antonio Abad contaba con daños que se agravaron tras el sismo de 2017.

Señaló, además, que las autoridades continúan en búsqueda de dos de los tres trabajadores que quedaron atrapados al momento del derrumbe, toda vez que el cuerpo de uno de ellos ya fue localizado sin vida y trasladado al Servicio Médico Forense de la alcaldía Cuauhtémoc.

Edificio colapsado en San Antonio Abad tenía daños desde 1985

Desde el edificio colapsado en San Antonio Abad, Myriam Urzúa Venegas dio a conocer que el inmueble en cuestión tenía daños desde el terremoto de 1985, pero que pese a ello siguió en funcionamiento.

Indicó que dichos daños se agravaron tras el sismo de 2017, motivo por el cual se solicitó, desde entonces, la demolición del edificio al propietario del mismo.

De acuerdo con Urzúa Venegas, fue hasta octubre de 2025 cuando el dueño del edificio, que era utilizado para oficinas, ingresó los trámites necesarios para comenzar la demolición.

De esta manera el gobierno de la CDMX entregó las facilidades necesarias para que este proceso se llevara a cabo.

Sin embargo, Urzúa Venegas señaló que el dueño no solicitó que las autoridades realizaran este proceso, por lo que contrató a una empresa privada para que se hiciera cargo de este trabajo.

Ante ello, verificaran si la compañía contaba con todos los permisos para poder realizar trabajos de demolición a gran escala como este caso.

Derrumbe en calzada San Antonio Abad deja el primer muerto. (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Búsqueda de trabajadores en edificio colapsado en San Antonio Abad se realiza de forma manual

Myriam Urzúa Venegas manifestó que la búsqueda de los dos trabajadores que aún continúan desaparecidos tras el colapso del edificio en San Antonio Abad se lleva a cabo de forma manual, en conjunto con la participación de binomios caninos.

Esto se debe a que aún no se puede utilizar maquinaria pesada en la zona del derrumbe, debido al riesgo que esto podría representar pues gran parte de la estructura aún sigue en pie.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos compartió que es poco probable que los dos trabajadores sean encontrados con vida, debido al tiempo que pasó desde el derrumbe.

En tanto, el cuerpo del tercer trabajador ya fue trasladado al forense, a la espera de que sea reclamado por sus familires.