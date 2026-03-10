La secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), Myriam Urzúa, señaló que será muy difícil hallar con vida a los dos trabajadores en el edificio de San Antonio Abad.

Ante los medios, Myriam Urzúa dijo que, aunque tienen la esperanza de que los trabajadores se hayan resguardado en un lugar seguro, es poco probable que sean encontrados con vida.

Myriam Urzúa: difícilmente trabajadores serán hallados en edificio de San Antonio Abad

Tras horas de trabajo de rescate, Myriam Urzúa señaló que es difícil encontrar con vida a los dos trabajadores que permanecen debajo de los escombros del edificio colapsado en San Antonio Abad.

Derrumbe en calzada San Antonio Abad deja el primer muerto. (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Cerca de 50 elementos se mantienen en el sitio junto a dos binomios caminos; sin embargo, dos de los trabajadores siguen sin ser localizados y, hasta el momento, no se tienen señales de vida.

El colapso de este edificio, en la colonia Tránsito, sucedió cerca de las 2:00 de la tarde de este lunes 9 de marzo y, en un principio, se reportaron cinco personas atrapadas.

Luego de los primeros trabajos de emergencia, elementos del cuerpo de bomberos rescataron a dos personas con vida, quienes fueron trasladados a hospitales para su valoración médica.

Myriam Urzúa confirmó el hallazgo sin vida de una de las personas que trabajan en la demolición del edificio y notificó que aún restaba la localización de dos trabajadores más.