Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron que la empresa Desarrolladora Metropolitana (DeMet), tenía a su cargo los trabajos de rehabilitación en el edificio colapsado en San Antonio Abad.

Fue la titular de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, quien explicó que la empresa tenía los permisos y contratos para intervenir el inmueble.

De la misma forma, la funcionaria resaltó que además del edificio colapsado en San Antonio Abad, DeMet trabaja en la reconstrucción de otros edificios dañados desde el sismo del 2017.

Confirman que DeMet era responsable del edificio colapsado en San Antonio Abad

En seguimiento a las acciones que se realizan en torno al edificio colapsado en San Antonio Abad, Myriam Urzúa, reveló que la empresa DeMet era la responsable del inmueble.

Cuestionada sobre la situación del edificio, la secretaria de Protección Civil de la CDMX informó que la compañía tiene varios contratos para la intervención de diversos edificios en la capital del país.

En específico, la funcionaria refirió que DeMet obtuvo la licitación para rehabilitar y reconstruir distintos inmuebles que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Derrumbe de edifico en calzada San Antonio Abad (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Sobre el tema, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, corroboró la información al señalar que DeMet contaba con los permisos necesarios para demoler el edificio colapsado.

En específico, refirió que la firma tenía un permiso de facilidades que se le otorgó desde noviembre de 2025, con el que podía proceder con la demolición del inmueble que era catalogado de alto riesgo.

Esto se sabe de DeMet, la empresa que rehabilitaba el edificio colapsado en San Antonio Abad

DeMet es una empresa nacida en 1993 como desarrolladora inmobiliaria, enfocada en vivienda vertical y proyectos urbanos, pues se le reconocer por construir oficinas en Santa Fe en la CDMX.

La empresa se constituyó como Sociedad Anónima de Capital Variable e incluso cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1998, aunque su serie fue cancelada años después

Ha participado en licitaciones públicas, especialmente en reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de 2017, así como en proyectos habitacionales y comerciales en zonas de alta densidad.

Registros indican que el director general es Francisco Gómez, pero no existe información pública clara sobre los dueños o accionistas principales, dado que está constituida como empresa privada.