Llegó la primavera en México 2026; acá la fecha y hora exacta del equinoccio.

Uno de los eventos astronómicos más esperados es la primavera por el cambio que significa en el clima y la naturaleza.

Fecha y hora exacta del equinoccio de la primavera en México 2026

El equinoccio de primavera en México para 2026 tendrá esta fecha y hora exacta, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE):

Fecha: viernes 20 de marzo 2026

Hora: 8:46 de la mañana, tiempo del centro de México

Primavera (Unsplash)

Con el equinoccio de la primavera se marca el inicio de la nueva estación y el fin del invierno en el hemisferio norte.

De acuerdo con la NASA, el equinoccio marca el momento exacto en el que el centro del Sol cruza el plano del ecuador terrestre.

Debido al equinoccio, se consigue un equilibro entre la duración del día y la noche.

Ahora bien, el equinoccio ocurre dos veces al año. El primero es en marzo con la primavera; mientras que el segundo es en septiembre dando paso al otoño.

Primavera (Unsplash)

¿Cuándo termina la primavera en México 2026?

La primavera en México 2026 terminará el 21 de junio, marcando el inicio del verano en el hemisferio norte.

La duración de la primavera será de 92 días con 18 horas aproximadamente.

Durante la primavera ocurre un aumento de la temperatura, así como el renacimiento de la naturaleza y reverdecimiento del paisaje.

Además, concluye la hibernación de muchas especies, lo que genera un aumento en la actividad de los ecosistemas.

En México, a nivel cultural, la primavera se asocia a la renovación.