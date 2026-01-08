El gobierno de la Ciudad de México invertirá poco más de 41 mil millones de pesos para la remodelación de la Línea 3 del Metro, informó Clara Brugada.

La Línea 3 del Metro, con más de 50 años de antigüedad, que corre de Indios Verdes a Universidad, se convertirá en un punto clave de movilidad.

Ésta se conectará con la Línea 4 del Cablebús, la cual se está construyendo, así como con la Línea 14 del Trolebús, cuya terminal estará ubicada en Huipulco.

Además de ahorrar tiempo en el traslado, se modernizarán las 21 estaciones.

¿Cuándo inicia la remodelación de la Línea 3 del Metro de la CDMX? Fechas clave

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, de 62 años de edad, no se ha definido la fecha en que iniciará la modernización de la Línea 3 del Metro; sin embargo, sí hay un estimado.

La primera etapa de modernización de La línea 3 del Metro iniciará a finales de este mes de enero y principios de febrero.

Se iniciará con la intervención de garajes, talleres y estacionamientos en la estación Universidad, trabajos que preven terminar antes del inicio del Mundial 2026.

En julio iniciará la segunda etapa que es la modernización de la Línea 3 del Metro, por ello habrá cierres por tramos, el primer paso será solucionar las principales deficiencias, así como se modernizarán las 21 estaciones:

Modernización de sistemas eléctricos

Modernización de sistemas hidráulicos

Renovarán vías y señalizaciones

Revisarán el aire acondicionado

Se cambiará en sistema de manejo automático

Implementarán cámaras de videovigilancia

Se adquirirán 45 trenes.

Será hasta finales de 2028 cuando se finalicen los trabajos de modernización y la Línea 3 del Metro reanude operaciones.

Clara Brugada anuncia inversión histórica para renovar la Línea 3 del Metro CDMX (Michelle Rojas)

Fechas clave

Fase inicial: Finales de enero – principios de febrero de 2026

Inicio de obras principales y cierres por tramos: mediados de 2026

Remodelación total: Finales de 2028

Con el objetivo de minimizar afectaciones, se contempla que el cierre de estaciones se realice en horarios nocturnos, fines de semana o temporadas vacacionales.

En caso de cierre de estaciones, el gobierno de la Ciudad de México apoyará a los usuarios en sus traslados con el apoyo de unidades de la RTP.