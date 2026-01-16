El transporte público del Valle de México logró movilizar a más de 180 millones de pasajeros durante el 2025.

Así lo reveló el reporte de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde se indicó que solo durante noviembre de 2025 se movilizaron 253.9 millones de personas en el país.

Mientras que en el Valle de México se movilizó a 183.8 millones de pasajeros, lo que significa un incremento del 2.2% de uso de este con respecto al 2024.

¿Cuántas personas usaron las diferentes opciones de transporte público en noviembre 2025?

Según las cifras oficiales, el transporte público en noviembre de 2025 fue utilizado por:

183.8 millones de personas: Sistema de Transporte Colectivo Metro

35.9 millones de personas: Metrobús

11.1 millones de personas: Trolebús

10.8 millones de personas: Mexibús

6.8 millones de personas: Red de Transporte de Pasajeros

4.4 millones de personas: Cablebús

3.8 millones de personas: Tren Suburbano

2.7 millones de personas: Tren Ligero 3

1.4 millones de personas: Mexicable

El Inegi compartió la ETUP, donde presentó el informe de la cantidad de pasajeros que utilizaron el transporte público en el Valle de México, así como los kilómetros que recorrieron.

De acuerdo con esta medición, en dicha área, se cubrieron 31.6 millones de kilómetros en noviembre de2025, lo que significó un incremento del 7.3% con respecto al mismo periodo de 2024.

Asimismo, se compartió que en dicho periodo, 183.8 millones de personas usaron el transporte público en el Valle de México; durante noviembre de 2024 se contabilizaron 179.8 millones de personas en el mes de noviembre.