El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX (Ciudad de México) anunció una marcha para exigir presupuesto: se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero.

“Hemos decidido llevar a cabo una marcha de protesta con todos los trabajadores del Metro”. Sindicato de trabajadores del Metro CDMX

Tras anunciarse dicha marcha de parte de los trabajadores del Metro CDMX, la dirección emitió una tarjeta informativa en la cual aseguró su confianza en el diálogo para dar solución a las demandas.

Mediante un comunicado dirigido para sus compañeros, el sindicato de trabajadores del Metro CDMX señaló que ante la falta de respuesta, se llevará a cabo una marcha de protesta el 4 de febrero.

Esta partirá a las 15:30 horas de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo capitalino —sin mencionar una ruta probable— para visibilizar la falta de presupuesto en el servicio de transporte.

Explican que no hay presupuesto necesario para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, entre otras afectaciones al buen funcionamiento del Metro CDMX y su seguridad.

Por lo mismo, exigen presupuesto y atención urgente, que consideran necesario para solucionar los problemas que afectarían tanto a trabajadores como a usuarios del Metro CDMX.

Metro CDMX confía en dar solución a las demandas de los trabajadores previo a la marcha

Por una tarjeta informativa, el Metro de CDMX dio respuesta a la marcha de los trabajadores y señaló que tienen confianza en que el diálogo dará solución a sus demandas.

Al respecto, el Metro CDMX escribe que existe la confianza de que se llegará a un acuerdo que permita dicha solución para todos los que integran el Sistema de Transporte Colectivo.

El titular del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, no se ha pronunciado sobre la protesta de los trabajadores, y se desconoce si se llevarán a cabo mesas de trabajo.

Asimismo, no se ha especificado si el Metro CDMX suspendería labores el día de la marcha de los trabajadores.