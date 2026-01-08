La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión histórica para renovar la Línea 3 del Metro CDMX.

En conferencia de prensa, Clara Brugada detalló que se trata de una inversión de aproximadamente 41 mil millones de pesos, que serán utilizados para dar una nueva imagen y garantizar la operación de la Línea 3 del Metro CDMX por 50 años más.

Esto incluirá la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX, aseguró Clara Brugada

Clara Brugada manifestó que como parte de la inversión histórica para renovar la Línea 3 del Metro CDMX, se buscará:

Contar con 45 nuevos trenes

Modernización total de las 21 estaciones

Renovación completa de vías, túneles, sistemas eléctricos y señalización

Clara Brugada anuncia inversión histórica para renovar la Línea 3 del Metro CDMX (Cortesía)

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, esta renovación le permitirá a la Línea 3 del Metro CDMX aumentar hasta un 30% su capacidad, mejorando también la accesibilidad para personas con discapacidad.

Asimismo, se podrán reducir los tiempos de espera entre cada estación, lo que a su vez se traducirá en un ahorro del 35% de energía.

Clara Brugada enfatizó que su objetivo con esta renovación será poder contar con viajes más rápidos, seguros y cómodos para las más de 1 millón de personas que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para ir de norte a sur de la CDMX.

De esta forma se busca también mejorar la movilidad en la CDMX, pues se beneficia la vida cotidiana de la capital del país.