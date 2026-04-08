La mañana de este miércoles 8 de abril se registró un fuerte flamazo en uno de los túneles de la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro CDMX.

Ese hecho se da a poco tiempo de la reapertura de esta Línea del Metro CDMX, tras su remodelación.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, el flamazo ocurrió dentro de un túnel cerca de los andenes de la zona exclusiva para mujeres; usuarios corrieron a refugiarse con el apoyo de un elemento de la Policía Auxiliar.

¡¡¡A CORRER se ha DICHO!!! por FLAMAZO en la recién REMODELADA LÍNEA 1 del @MetroCDMX



Así 👇🏼👇🏼👇🏼 ocurrió, este miércoles 8 de ABRIL de 2026, en la estación SALTO del AGUA.



TODO quedó en un TREMENDO SUSTO....@ClaraBrugadaM@MetroCDMX@AdrianRubalcava pic.twitter.com/n1T5vyFP87 — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) April 8, 2026

Flamazo provoca desalojo en estación Salto del Agua

Un flamazo de gran tamaño se reportó en la estación Salto del Agua de la Líneas 1 del Metro CDMX que provocó el desalojo de los usuarios de manera inmediata.

De acuerdo con los videos, la llamarada se presentó en el interior del túnel, mientras un convoy arribaba a la estación de la misma dirección de la que provino el fuego.

Este flamazo provocó pánico entre los y las usuarias que estaban en el zona del andén cercana al túnel, quienes corrieron hacia la salida bajo las indicaciones del policía que vigilaba la estación.

Si bien las autoridades no se han pronunciado al respecto, reportes en redes sociales señalan que no hubo heridos por este flamazo en la estación recientemente remodelada del Metro CDMX.

Por otra parte, otro video del momento mostró un vagón lleno de humo producto de este flamazo, presumiblemente del convoy que llegaba al momento del siniestro.

Cabe señalar que la Línea 1 reabrió el pasado 16 de noviembre de 2025, tras más de 3 años de trabajos de remodelación.