Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aclaró qué le va a pasar próximamente a la Línea 3 del Metro CDMX.

Esto debido a los rumores que aseguran que esta Línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, cerraría por trabajos de remodelación.

Es por ello que Clara Brugada Molina envió un mensaje a los usuarios del Metro CDMX, el cual parece indicar que de momento son buenas noticias.

En comparecencia ante medios de comunicación, Clara Brugada compartió qué pasará con la Línea 3 del Metro CDMX.

Pese a los rumores que aseguraban que esta Línea cerraría por varios meses, la jefa de gobierno de la capital del país desmintió esta situación.

Clara Brugada aseguró que por lo que resta del 2024 la Línea 3 continuará en funciones, sin afectaciones en el servicio del Metro CDMX.

No obstante, la mandataria capitalina no descartó que un futuro sí se lleve a cabo una intervención, con el objetivo de renovar las instalaciones.

“La Línea 3, como otras líneas del Metro CDMX, en su momento, no ahorita, van a ser intervenidas... Sí la vamos a renovar, eso es lo importante, en el transcurso del gobierno. Pero no va a ser de inmediato, la gente se está precipitando por alguna mala información mediática, entonces queremos dejar en claro que no es tema inmediato la Línea 3”

Clara Brugada