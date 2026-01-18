Usuarios en redes sociales divulgaron fotografías de la separación de trabes en el tramo elevado de la estación Bondojito de la Línea 4 del Metro CDMX.

Ante este hecho y el oficio del personal del Metro CDMX exigiendo la reparación de este y otros daños, las autoridades respondieron que no existe ningún riesgo, pues es una “separación de origen”.

Autoridades afirman que no existe riesgo en la Línea 4 del Metro CDMX pese a separación de trabes (Redes sociales)

Autoridades afirman que no existe riesgo en la Línea 4 del Metro CDMX pese a separación de trabes

El personal del Metro CDMX señaló que en la Línea 4 hay deformaciones en el sistema de vías por la separación de trabes, que además ha provocado la caída de concreto sobre los vehículos.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo, bajo la dirección de Adrián Ruvalcaba, informó que la separación de trabes en la Línea 4 del Metro CDMX corresponde al diseño original de la estructura.

Las autoridades del Metro CDMX explicaron que “no existe ninguna anomalía ni riesgo para la operación” en la Línea 4 por la separación de trabes, pues así está diseñado el tramo elevado.

Asimismo, el organismo aseguró que permanentemente se monitorea el comportamiento del tramo elevado de la Línea 4 para garantizar la seguridad de todos los usuarios del Metro CDMX.