El Metro CDMX activó el servicio provisional en Línea A, desde Pantitlán a Santa Marta, debido a dos estaciones sin servicio por una falla.

El problema comenzó a las 14:22 horas de acuerdo con la aplicación CDMX, que muestra a su vez ambas direcciones afectadas desde Santa Marta a Pantitlán.

El director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava también informó de la falla en la Línea A, por lo que aseguró que personal el Sistema de Transporte Colectivo ya se encuentra en el lugar.

Derivado de la ruptura de una catenaria en la Línea A del @MetroCDMX, se brinda servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta; sin servicio de trenes de Santa Marta a La Paz.

Personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 31, 2026

Metro CDMX activa servicio provisional en Línea A desde Pantitlán a Santa Marta

El Metro CDMX notificó que se implementó el servicio provisional de la Línea A, desde Pantitlán a Santa Marta, ambos sentidos, sin servicio en las estaciones:

Los Reyes

La Paz

Esto debido a que una rotura de catenaria, la cual ya es atendida por personal del Metro CDMX, que realiza la revisión de la instalación eléctrica para restablecer el servicio lo antes posible.

Metro CDMX implementa servicio provisional en Línea A; estaciones sin servicio (Metro CDMX)

Instaron a los usuarios de la Línea A a tomar previsiones y Adrián Rubalcava agradeció a los usuarios su comprensión, aunque no dio una hora prevista para retomar el servicio.

La app de CDMX muestra un estimado desde las 14:22 horas, momento en el que se habría implementado el servicio provisional, hasta las 18:00 horas.

Línea A del Metro CDMX reportó marcha lenta por lluvia previo a falla

Debido a las lluvias en la Ciudad de México, la Línea A del Metro CDMX había implementado su marcha lenta, tal como notificó el mismo servicio alrededor de las 13:45 horas.

Sin embargo, se desconoce si las lluvias tendrían relación con la rotura de catenaria en las estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A del Metro CDMX.

Tras notificarse de la falla en el Metro CDMX, alrededor de las 14:35 horas, unidades de apoyo todavía no habían llegado a las estaciones sin servicio de la Línea A.

Pese a esto y de acuerdo con Waze, no se presentan afectaciones en vialidades ni tráfico entre La Paz y Santa Marta, como avenida Puebla.