Por Shakira, habrá horario extendido del Metro, Metrobús y Trolebús este 1 de marzo

El Gobierno de la Ciudad de México ha informado que se tendrá horario extendido para los servicios de transporte Metro, Metrobús y Trolebús este 1 de marzo por el concierto de Shakira.

“Por el concierto de Shakira en el Zócalo, algunas líneas del Metro, Metrobús y Trolebús ampliarán su horario de servicio”. Gobierno de la Ciudad de México

Con el objetivo de garantizar un regreso seguro para los miles de asistentes que se esperan acudan al concierto gratis de Shakira en el Zócalo capitalino; te detallamos los horario extendido que se aplicaran.

Los horarios extendidos y líneas del Metro, Metrobús y Trolebús CDMX con servicio especial por el concierto de Shakira

El regreso a casa ha sido asegurado tras el concierto de Shakira de este 1 de marzo en el Zócalo con los horarios extendidos del Metro, Metrobús y Trolebús CDMX para la comunidad capitalina.

El Metro CDMX tendrá horario extendió el siguiente en estas líneas:

Horario: hasta la 1:00 am del lunes 2 de marzo

Líneas: 1, 2 y 9

Asimismo, el Metro CDMX tendrá otros horarios especiales en la Línea 2 debido a las labores de rehabilitación de sus estaciones:

Servicio de 7:00 am y hasta las 5:00 pm de Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, con servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros, de Xola a Pino Suárez. Servicio desde 5:00 pm de Tasqueña-Cuatro Caminos Estación Zócalo Tenochtitlán cerrada Estaciones alternas para llegar al Zócalo: Bellas Artes, Líneas 2 y 8

Salto del Agua, Líneas 1 y 8

San Juan de Letrán, Línea 8

Pino Suárez, Líneas 1 y 2

Isabel la Católica, Línea 1

Por su parte las líneas con horario extendido por concierto de Shakira en el Trolebús son las siguientes:

Horario: hasta la 1:00 am del lunes 2 de marzo

Línea 1 - Corredor cero emisiones Eje Central

Línea 2 - Chapultepec- CETRAM Pantitlán

Línea 5 San Felipe de Jesús - Hidalgo

Por Shakira, habrá horario extendido del Metro, Metrobús y Trolebús este 1 de marzo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Para el Metrobús CDMX las líneas con horario extendido por concierto de Shakira serán:

Horario: hasta la 1:00 am del lunes 2 de marzo

Línea: 1 y 7