Tras anunciarse el concierto de Shakira este 1 de marzo en el Zócalo capitalino, los restaurantes subieron los costos de sus terrazas.

Las reservaciones a un restaurante con vista hacia el Zócalo se cotizan hasta en 4 mil 500 pesos por persona.

El precio en algunos establecimientos incluye alimento y bebidas. No obstante, en otros el costo solo es para el lugar, así que deberán gastar más en su consumo.

Los restaurantes y terrazas del Zócalo que subieron sus precios por concierto de Shakira

A pesar de que el concierto de Shakira será gratuito, estos restaurantes y terrazas del Zócalo aumentaron sus precios:

Restaurante Cocina Central

Terraza Rocco

En el caso del restaurante Cocina Central, el establecimiento ofrece un paquete que incluye acceso al lugar y:

Entrada

Sopa

Plato fuerte

Postre

Bebidas ilimitadas

Mientras que Terraza Rocco, por 4 mil 500 pesos, solo ofrece acceso con vista privilegiada al concierto de Shakira y el consumo es aparte.

Tanto Cocina Central como Terraza Rocco decidieron lanzar sus reservaciones a un elevado costo para quienes busquen la mejor comodidad el 1 de marzo, mientras Shakira cante ante miles de capitalinos.

Reportes indican que habrá estos establecimientos que están en el Zócalo no brindarán servicio:

Hotel Majestic

Terraza Primer Cuadro