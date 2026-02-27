El concierto de Shakira elevó los precios en restaurantes y terrazas del Zócalo.
Tras anunciarse el concierto de Shakira este 1 de marzo en el Zócalo capitalino, los restaurantes subieron los costos de sus terrazas.
Reportan que restaurantes y terrazas del Zócalo elevan precios por concierto de Shakira
Se reveló que restaurantes y terrazas del Zócalo elevaron precios por el concierto de Shakira.
Las reservaciones a un restaurante con vista hacia el Zócalo se cotizan hasta en 4 mil 500 pesos por persona.
El precio en algunos establecimientos incluye alimento y bebidas. No obstante, en otros el costo solo es para el lugar, así que deberán gastar más en su consumo.
Los restaurantes y terrazas del Zócalo que subieron sus precios por concierto de Shakira
A pesar de que el concierto de Shakira será gratuito, estos restaurantes y terrazas del Zócalo aumentaron sus precios:
- Restaurante Cocina Central
- Terraza Rocco
En el caso del restaurante Cocina Central, el establecimiento ofrece un paquete que incluye acceso al lugar y:
- Entrada
- Sopa
- Plato fuerte
- Postre
- Bebidas ilimitadas
Mientras que Terraza Rocco, por 4 mil 500 pesos, solo ofrece acceso con vista privilegiada al concierto de Shakira y el consumo es aparte.
Tanto Cocina Central como Terraza Rocco decidieron lanzar sus reservaciones a un elevado costo para quienes busquen la mejor comodidad el 1 de marzo, mientras Shakira cante ante miles de capitalinos.
Reportes indican que habrá estos establecimientos que están en el Zócalo no brindarán servicio:
- Hotel Majestic
- Terraza Primer Cuadro