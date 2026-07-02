Debido a la proximidad de la onda tropical 14 que interactúa con otros sistemas meteorológicos, las condiciones del clima en México se verán afectadas y se espera la caída de lluvia.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana la mayor parte del territorio nacional estará bajo las lluvias.

Por eso y en busca de que prevengas lo que pueda ocurrir, te contamos cuáles estados van a tener lluvias, qué tan intensa será y otros detalles importantes.

Sistemas meteorológicos que afectarán México durante los primeros días de julio (Servicio Meteorológico Nacional)

Lluvias afectarán 29 estados de la República

En su reporte sobre emitido el 2 de junio sobre el clima en México, el Servicio Meteorológico Nacional apuntó que en 29 estados del país, habrá lluvias desde el viernes 3 y hasta el lunes 6 de julio.

El pronóstico establece que por la proximidad de la onda tropical 14 que interactaurá con otros fenómenos, los estados en donde habrá lluvias, chubascos, granizo y actividad eléctrica con estos:

Aguascalientes: Chubascos fuertes; viento moderado; temperaturas máximas de 25 a 35 °C Campeche: Chubascos fuertes; viento moderado; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Chiapas: Chubascos fuertes; viento moderado; oleaje; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Chihuahua: Lluvias muy fuertes; chubascos; viento fuerte; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Ciudad de México: Chubascos fuertes; temperaturas máximas de 25 a 30 °C Coahuila: Chubascos; viento fuerte; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Colima: Chubascos fuertes; oleaje; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Durango: Lluvias muy fuertes; viento moderado; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Estado de México: Chubascos fuertes; temperaturas máximas de 25 a 30 °C Guanajuato: Chubascos fuertes; temperaturas máximas de 25 a 35 °C Guerrero: Lluvias muy fuertes; oleaje; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Hidalgo: Lluvias muy fuertes; temperaturas máximas de 25 a 35 °C Jalisco: Chubascos fuertes; oleaje; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Michoacán: Chubascos fuertes; oleaje; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Morelos: Chubascos fuertes; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Nayarit: Chubascos; oleaje; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Nuevo León: Chubascos; viento fuerte; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Oaxaca: Lluvias muy fuertes; viento fuerte en istmo; oleaje; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Puebla: Lluvias intensas; temperaturas máximas de 35 a 40 °C (suroeste) Querétaro: Chubascos fuertes; temperaturas máximas de 25 a 35 °C Quintana Roo: Chubascos; viento moderado; temperaturas máximas de 35 a 40 °C San Luis Potosí: Lluvias muy fuertes; viento fuerte; temperaturas máximas de 30 a 35 °C (este) Sinaloa: Lluvias muy fuertes; viento moderado; oleaje; temperaturas máximas de 40 a 45 °C (norte y centro) Tabasco: Chubascos fuertes; viento moderado; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Tamaulipas: Chubascos fuertes; viento fuerte; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Tlaxcala: Lluvias muy fuertes; temperaturas máximas de 25 a 30 °C Veracruz: Lluvias intensas; temperaturas máximas de 35 a 40 °C (centro y sur) Yucatán: Chubascos fuertes; viento moderado; temperaturas máximas de 35 a 40 °C Zacatecas: Chubascos; viento moderado; temperaturas máximas de 30 a 35 °C (norte)

Lluvias (Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Tres estados no tendrán lluvias

En el caso de las entidades donde no se esperan lluvias, el informe del organismo establece que serán solo 3 los estados en los que no se registrarán precipitaciones: