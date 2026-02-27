Estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la alcaldía Álvaro Obregón en CDMX, sufrieron un accidente cuando la tarima para tomar su foto de graduación colapsó.

Información dada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIR y PC) de la CDMX, informó que 23 personas resultados heridas de las cuales 6 fueron trasladadas para recibir atención médica.

Ante el desplome de la tarima que sucedió en presencia de los padres de estudiantes de la Ibero, se mostró que la seguridad en la plataforma era nula.

Toda una generación estaba en la Ibero tomándose la foto de graduación con toga y birrete, cuando una tarima se desplomó dejando 23 personas heridas.

Al lugar acudió Myriam Urzua, la titular de la SGIR y PC de la CDMX, informando que de las 23 las personas lesionadas tras la caída de varios metros de altura, son 6 los que se trasladaron por atención médica.

Asimismo, se detalló que los hechos sucedieron en la Ibero de la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.

Acusan que la tarima que colapsó en la Ibero estaba sostenida por “mecates”

El derrumbe de la tarima en la foto de graduación de estudiantes de la Ibero fue en presencia de los padres, quiénes exhibieron la nula seguridad en la plataforma.

Los videos compartidos posterior al derrumbe, muestran a estudiantes heridos, gritos de auxilio y padres de familia quejándose de la tragedia en la Ibero, acusando que pudieron haber muertos por la neglicencia en la colocación de la tarima.

Según lo mostrado por las propias fotos de la SGIR y PC, la tarima tenía lazos que ante el peso de decenas de estudiantes se derrumbó.

Asimismo, los padres de estudiantes de la Ibero, argumentaron el colapso porque solo había “mecates, hilos de aguajetas” sosteniendo la tarima.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los estudiantes que fueron trasladados por atención médica. Así como el nombre de la empresa que hizo el montaje en la Ibero para la foto de graduación.