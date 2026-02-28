Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, se pronunció sobre el accidente ocurrido en la Universidad Ibero que dejó 23 alumnos heridos, egresados de la carrera de Psicología.

“La Ibero es mi casa. Hoy mi alma mater está herida y mi corazón con cada alumno y cada familia que vivió este momento” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Mediante sus redes sociales, la alcaldesa manifestó su solidaridad con los alumnos que sufrieron lesiones por el colapso de la tarima en la que posaban para tomarse una foto de graduación.

Rojo de la Vega calificó el hecho como una tragedia que no debió ocurrir, por lo que exigió una investigación rigurosa y sanciones contra el proveedor que rentó la tarima a alumnos de la Ibero.

Rojo de la Vega se pronuncia tras accidente de alumnos de la Ibero (Captura de pantalla)

Se investigará a proveedor tras caída de tarima en la Ibero

Sobre el argumento de que la negligencia no puede quedar impune, la alcaldesa Rojo de la Vega llamó a las autoridades capitalinas a que sean investigadas con rigor las causas por las que colapsó la tarima en la Ibero.

Por este hecho, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, confirmó que el incidente en la Ibero dejó un saldo de 23 personas heridas:

17 recibieron atención en el campus

6 fueron trasladadas a centros médicos a petición de sus padres

Aunque la funcionaria aclaró que en ningún caso se registraron fracturas o heridas de gravedad, adelantó que se iniciarán acciones legales contra el proveedor responsable de la tarima que colapsó.

“Ubicamos al proveedor del templete. Se va a dar un seguimiento jurídico a este tema para saber por qué hizo esta estructura tan débil” Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX

Por su parte, la Ibero —que también deberá deslindar responsabilidades— informó que ya inició una investigación exhaustiva, en coordinación con las autoridades competentes, para esclarecer las causas del colapso.