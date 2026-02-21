Protesta en Puebla pide esclarecer triple homicidio frente a bar de Angelópolis

La tarde de este viernes 20 de febrero un grupo de personas protestaron en el estado de Puebla para exigir que se esclarezca el triple homicidio ocurrido en un bar de Angelópolis.

De acuerdo con la información, la protesta fue convocada por los familiares y amigos de las tres víctimas que murieron durante la balacera en el bar Sala de Despecho.

Familiares y amigos protestan en Puebla por triple homicidio frente a bar de Angelópolis

Decenas de personas se reunieron este viernes en el Parque Sendela, en Angelópolis, para protestar y exigir que se esclarezca el triple homicidio del pasado 14 de febrero.

Joaquín Wirth, Gisele Ortiz y Emmanuel Esteban se disponían a abordar una camioneta Mercedes Benz frente al bar Sala de Despecho, cuando sujetos armados dispararon en su contra.

La balacera no solo dejó tres personas muertas, sino que otras cuatro resultaron heridas, de las cuales, se desconoce su estado de salud actual tras el ataque en Puebla.

Hasta el momento no se ha informado que las víctimas hayan tenido vínculos con el crimen organizado y, pese a las especulaciones de la causa, la Fiscalía no ha dado a conocer ninguna línea de investigación.

Por lo anterior, familiares y amigos de las víctimas del triple homicidio se vistieron de blanco y convocaron a decenas de personas a protestar para que se avance en la esclarecimiento del crimen.

De acuerdo con las autoridades, hay al menos cuatro implicados en la balacera del bar de Angelópolis; tres son mayores de edad y uno es menor de edad. Los hombres fueron identificados como: