Las autoridades de la Universidad Ibero confirmaron que tres estudiantes continúan hospitalizados tras el derrumbe de una tarima que dejó 23 alumnos lesionados, egresados todos de la carrera de Psicología.

“La totalidad de las y los afectados recibieron atención médica y tres estudiantes permanecen en observación hospitalaria” Universidad IBERO

A través de un comunicado, la institución explicó que los estudiantes permanecen en observación hospitalaria. Según autoridades, una de ellas presentaría fractura de choport.

Por este caso, las autoridades de la Universidad Ibero aseguraron que se encuentran presentes en el hospital para brindar apoyo a los afectados y mantener comunicación con sus familias.

Accidente en la IBERO: tres estudiantes continúan hospitalizados (Comunicado IBERO)

Una estudiante fue diagnosticada con fracturas tras accidente en la Ibero

A través de un boletín oficial, Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) comunicó que una estudiante, identificada como Diana Sofía, de 22 años, fue diagnosticada con esguince en tobillo de 2o grado y policontundida.

No ameritó traslado de urgencia, valorada en la ambulancia 09 del Grupo SUUMA. Protección Civil

Una segunda alumna, de nombre Paola Isalia Ojeda, de 22 años, fue diagnosticada con probable fractura de choport y fue trasladada al Hospital ABC, donde permanece en observación.

Al lugar se presentó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, para tomar conocimiento y coordinar los apoyos a los alumnos de la Ibero.

Sobre este hecho, la institución subrayó su compromiso con los estudiantes afectados y anunció que la Clínica de Bienestar Universitario recibirá a quienes requieran acompañamiento emocional.