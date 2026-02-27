Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron que se iniciarán acciones legales contra el proveedor responsable de la tarima que colapsó durante una fotografía de graduación en la Universidad Ibero.

“Ubicamos al proveedor del templete. Se va a dar un seguimiento jurídico a este tema para saber por qué hizo esta estructura tan débil” Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX

Sobre este hecho, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, confirmó que la Universidad Ibero también deberá declarar por la contratación de este proveedor.

A decir de la funcionaria, la estructura era frágil y su estructura derivó en 23 estudiantes de psicología heridos; “era lamentablemente débil, amarrada con cordel”, señaló.

SGIR y PC de la CDMX atienden el accidente con la tarima en la Ibero. (@SGIRPC_CDMX)

Habrá sanciones contra proveedor tras caída de tarima en la Ibero

Cuestionada por medios, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil adelantó que habrá sanciones por parte de la alcaldía contra el proveedor de la tarima que colapsó con estudiantes de psicología de la Ibero.

Reportero: ¿Habrá sanciones? Myriam Urzúa: Por supuesto, la alcaldía llegó y llegó el alcalde. La vía jurídica de la alcaldía levantará la acusación directamente hacía el proveedor y lo que le corresponda a la Universidad Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

En cuanto a la situación de los jóvenes, aclaró que estos cuentan con seguro médico por parte de la Ibero y que cualquier eventualidad deberá ser pagada por el proveedor del templete.

Por su parte, la Ibero -que también deberá deslindar responsabilidades- indicó que ya inició una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del colapso junto con las autoridades competentes.

Sin heridos de gravedad por colapso de tarima en la Ibero

Las autoridades capitalinas confirmaron que el incidente en la Ibero dejó un saldo de 23 personas heridas:

28 recibieron atención en el campus

6 fueron trasladadas a centros médicos a petición de sus padres

Myriam Urzúa aclaró que en ningún caso se registraron fracturas o heridas de gravedad que pudieran poner en riesgo la vida de los estudiantes.