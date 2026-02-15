El pasado 14 de febrero sucedió una balacera en las inmediaciones del bar “Sala de Despecho” de Angelópolis, Puebla, que terminó con tres personas muertas; hecho que tanto Ibero y UDLAP condenaron.

Ibero y UDLAP lanzaron un comunicado por separado, donde exigen justicia y lamentan la muerte de egresados y estudiantes de dichas instituciones educativas durante los hechos violentos del sábado 14 de febrero.

Ibero y UDLAP llaman al esclarecimiento de los hechos por balacera en bar de Angelópolis

En su comunicado, la UDLAP externa sus condolencias a familiares y amigos por la muerte de Joaquin Wirth, egresado de la institución, así como de Gisele Ortiz y Emmanuel Estaban, en la balacera de bar en Angelópolis, Puebla.

Comunicado UDLAP (UDLAP)

Por su parte la Ibero Puebla destaca la muerte de Gisele Ortiz, quien era egresada de la Licenciatura en Psicología, haciendo un llamado para que se realicen las indagatorias pertinentes alrededor de la balacera en bar de Angelópolis.

Comunicado Ibero (IBERO)

Ambas instituciones piden que haya transparencia en la investigación, además de que se de una reparación de los daños puntual a las personas afectadas por este hecho.

Garantizando una vida libre y segura no solo a estudiantes, sino a todas las personas que viven en el Estado de Puebla.

Hay 4 detenidos por balacera en bar “Sala de Despecho” de Angelópolis

De acuerdo con autoridades de Puebla, la balacera en bar de Angelópolis sucedió durante la madrugada del 14 de febrero, frente al negocio conocido como Sala de Despecho. Donde se realizaron varias detonaciones.

Al llegar al lugar de la balacera en Angelópolis, autoridades encontraron el cuerpo de una mujer y un hombre dentro de una camioneta Mercedes-Benz, mientras que un tercer cuerpo, de un masculino, estaba al lado del vehículo.

En este momento ya se sabe que las víctimas fueron Gisele Ortiz, Emmanuel Estaban y Joaquin Wirth.

Tras realizar un operativo por toda la zona y lugares aledaños, la policía arrestó a 4 hombres presuntos responsables, quienes intentaron huir en motocicletas y cruzando una barranca atrás del mencionado negocio.

Los hombres fueron identificados como: