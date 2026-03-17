La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas del 18 al 20 de marzo en la Ciudad de México (CDMX), en consecuencia inició un cerco de seguridad en Palacio Nacional.

Como medida preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) instalaron vallas metálicas de gran altura para proteger el perímetro del recinto y otros edificios históricos del Centro Histórico.

Estas acciones ya generan afectaciones viales en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México debido a cierres temporales en diversas calles.

Así blindan Palacio Nacional ante paro de la CNTE del 18 al 20 de marzo

Desde la noche del 16 de marzo, policías capitalinos iniciaron el despliegue de seguridad con apoyo de camiones que transportaban vallas metálicas de aproximadamente 2.5 metros de altura.

Los elementos de la SSC colocaron las estructuras y las aseguraron con cables, restringiendo el acceso a calles aledañas a Palacio Nacional.

Este tipo de blindaje responde a experiencias previas de movilizaciones de la CNTE, en las que integrantes del magisterio han intentado acercarse a la sede de Palacio Nacional, donde se realizan las conferencias encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

CNTE anuncia paro de 72 horas y blindan Palacio Nacional (Especial)

CNTE anuncia paro de 72 horas y blindan Palacio Nacional (Especial)

Calles afectadas por el blindaje en CDMX por paro de la CNTE

Debido al operativo de seguridad y al paro nacional de la CNTE, se prevén afectaciones en las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Correo Mayor

Moneda

Corregidora

Se recomienda a automovilistas tomar rutas alternas y anticipar traslados.

CNTE: estas son sus demandas por el paro nacional

La CNTE convocó a la suspensión de labores y jornadas de protesta del 18 al 20 de marzo de 2026.

La movilización principal iniciará el miércoles 18 de marzo con una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé la instalación de un plantón.

Además de la CDMX, se esperan protestas en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Cabe recordad que las principales exigencias de la CNTE: