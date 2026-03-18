La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que podría extender sus protestas hasta el Mundial de Fútbol 2026 en caso de no lograr un diálogo directo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el primer día del paro nacional de 72 horas en la Ciudad de México (CDMX), docentes mantienen movilizaciones mientras esperan la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno federal.

Sin embargo, adelantaron que, de no haber acuerdos, radicalizarán sus acciones en los próximos meses.

La jornada de protesta, que se realiza del 18 al 20 de marzo, incluye marchas y plantones en la capital del país, donde los integrantes de la CNTE exigen el cumplimiento de diversas demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

“Nos tendrán en junio y en el Mundial”: CNTE lanza advertencia

Durante la movilización que partió del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, dirigentes de la Coordinadora señalaron que las protestas podrían escalar hasta coincidir con el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gervasio Hernández, dirigente de la CNTE en Guerrero, declaró a Radio Fórmula que aún confían en que se establezca una mesa de diálogo directa con la presidenta.

Advirtió que, en caso de no obtener respuesta, el magisterio contempla regresar a la CDMX en junio, cuando se llevará a cabo la justa deportiva.

“Tenemos la esperanza de que se instale una mesa de negociación con la presidenta y se avance en nuestras demandas. Si no, aquí nos tendrán en junio y durante el Mundial.Si no hay solución para el magisterio ni para el pueblo, no rodará el balón en su cancha”. Gervasio Hernández, dirigente de la CNTE en Guerrero

🔴 Gervasio Hernández, dirigente de la CNTE en Guerrero, advirtió que si en las próximas 72 horas no se reanuda la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir la abrogación de la Ley del ISSSTE, “el balón no rodará” en el próximo Mundial.



📹Lizbeth… pic.twitter.com/SwFvPUcfyr — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

Hasta el momento, la CNTE no ha detallado cómo serían las protestas durante el evento deportivo.

¿Qué exige la CNTE al gobierno de Claudia Sheinbaum?

La CNTE mantiene un pliego de demandas dirigido al gobierno federal de Claudia Sheinbaum, pese a que previamente se han realizado mesas de diálogo sin acuerdos concretos. Entre sus principales exigencias destacan: