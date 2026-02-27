Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunciaron un paro de 48 horas para exigir el cumplimiento de acuerdos.

Esto luego de que llevaran a cabo una mega marcha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde acusaron que el gobierno federal no ha reinstalado la mesa de diálogo que sostenía con CNTE y SNTE desde hace más de un año.

Esto piden al gobierno integrantes de la CNTE y SNTE; amenazan con posible paro nacional

Cientos de maestros que integran las organizaciones magisteriales de la CNTE y SNTE, marcharon el jueves 26 de febrero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El motivo principal de su manifestación fue la instalación de un paro estatal de 48 horas en el que exigen al gobierno federal el cumplimiento de tres principales demandas:

Abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Abrogación de la reforma educativa promovida en el sexenio de Enrique Peña Nieto

Reinstalación de la mesa nacional de diálogo con el gobierno federal, principalmente con la presidenta Sheinbaum

Integrantes de la CNTE y SNTE protestan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Sección 7 Chiapas)

Maestros de la CNTE y SNTE reprocharon que ambas reformas continúan sin modificaciones, pese a las constantes manifestaciones que han llevado a cabo.

Además, acusaron que desde hace más de un año se interrumpió la mesa de diálogo que ya sostenían con autoridades federales para dar solución a este tema, misma que hasta el momento parece no tener intención de reinstalarse.

De esta manera, integrantes de la CNTE y SNTE manifestaron que, en caso de que sus peticiones no sean atendidas a la brevedad, llevarán a cabo un paro nacional.

Incluso dejan abierta la posibilidad de llegar hasta Palacio Nacional con el único fin de un diálogo directo con la presidenta Sheinbaum.