Este 18, 19 y 20 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza un paro nacional de 72 horas con movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), incluyendo marcha, plantón y diversas actividades en el Zócalo capitalino.

Desde la madrugada de este miércoles 18 de marzo, contingentes de la CNTE comenzaron a arribar al Centro Histórico en autobuses, mientras autoridades mantienen un cerco de seguridad en inmediaciones de Palacio Nacional.

De acuerdo con Yenny Aracely Pérez Mártinez, secretaria general de la sección XXII de la CNTE en entrevista para Así las Cosas en W Radio, las acciones también se replican en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Zacatecas, como parte de una jornada nacional de protesta.

“Son tres días a partir de mañana, jueves y viernes, actividades en la Ciudad de México, además en diferentes estados de la república, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y otros estados que también estarán accionando desde el sur hasta el norte del país.” Yenny Aracely Pérez Mártinez, secretaria general de la sección XXII de la CNTE

Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX hoy 18 de marzo

La marcha principal de la CNTE inicia alrededor de las 09:00 horas con una conferencia de prensa, seguida de una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde se prevé la instalación de un plantón.

Las principales calles que podrían registrar afectaciones son:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

Correo Mayor

Moneda

Corregidora

Zócalo de la CDMX

Autoridades capitalinas prevén complicaciones viales en el Centro Histórico y corredores principales durante los tres días de movilización.

Actividades de la CNTE durante el paro de 72 horas

La CNTE programó una agenda de actividades en la capital:

09:00 horas: Conferencia de prensa e inicio de la marcha

18:00 horas: Asamblea Nacional Representativa en su sede ubicada en Belisario Domínguez 32, colonia Centro

Instalación de plantón en el Zócalo

Posibles movilizaciones en embajadas, como las de Cuba y Venezuela

¿Qué exige la CNTE en la CDMX?

Entre las principales demandas del magisterio disidente destacan:

Reinstalación de mesas tripartitas con el Gobierno Federal

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa de 2019

Eliminación del sistema de Afores y regreso a pensiones solidarias

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Mejores condiciones laborales y de seguridad

Alto a descuentos salariales por movilizaciones

Cumplimiento del acuerdo de no represión

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

Mejores condiciones en escuelas rurales

Estas exigencias forman parte de un conflicto persistente por el sistema de pensiones y condiciones laborales del magisterio