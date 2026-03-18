Este 18, 19 y 20 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza un paro nacional de 72 horas con movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), incluyendo marcha, plantón y diversas actividades en el Zócalo capitalino.
Desde la madrugada de este miércoles 18 de marzo, contingentes de la CNTE comenzaron a arribar al Centro Histórico en autobuses, mientras autoridades mantienen un cerco de seguridad en inmediaciones de Palacio Nacional.
De acuerdo con Yenny Aracely Pérez Mártinez, secretaria general de la sección XXII de la CNTE en entrevista para Así las Cosas en W Radio, las acciones también se replican en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Zacatecas, como parte de una jornada nacional de protesta.
“Son tres días a partir de mañana, jueves y viernes, actividades en la Ciudad de México, además en diferentes estados de la república, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y otros estados que también estarán accionando desde el sur hasta el norte del país.”Yenny Aracely Pérez Mártinez, secretaria general de la sección XXII de la CNTE
Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX hoy 18 de marzo
La marcha principal de la CNTE inicia alrededor de las 09:00 horas con una conferencia de prensa, seguida de una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde se prevé la instalación de un plantón.
Las principales calles que podrían registrar afectaciones son:
- Ángel de la Independencia
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- 5 de Mayo
- Correo Mayor
- Moneda
- Corregidora
- Zócalo de la CDMX
Autoridades capitalinas prevén complicaciones viales en el Centro Histórico y corredores principales durante los tres días de movilización.
Actividades de la CNTE durante el paro de 72 horas
La CNTE programó una agenda de actividades en la capital:
- 09:00 horas: Conferencia de prensa e inicio de la marcha
- 18:00 horas: Asamblea Nacional Representativa en su sede ubicada en Belisario Domínguez 32, colonia Centro
- Instalación de plantón en el Zócalo
- Posibles movilizaciones en embajadas, como las de Cuba y Venezuela
¿Qué exige la CNTE en la CDMX?
Entre las principales demandas del magisterio disidente destacan:
- Reinstalación de mesas tripartitas con el Gobierno Federal
- Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa de 2019
- Eliminación del sistema de Afores y regreso a pensiones solidarias
- Incremento salarial del 100% al sueldo base
- Mejores condiciones laborales y de seguridad
- Alto a descuentos salariales por movilizaciones
- Cumplimiento del acuerdo de no represión
- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social
- Mejores condiciones en escuelas rurales
Estas exigencias forman parte de un conflicto persistente por el sistema de pensiones y condiciones laborales del magisterio