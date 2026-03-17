La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) advirtió que las marchas anunciadas por la CNTE del 18 al 20 de marzo provocarán un fuerte impacto económico en la capital.

“(Canaco CDMX) manifiesta su preocupación por las afectaciones que estas movilizaciones podrían generar en la actividad económica de la ciudad” Canaco CDMX

Aunque expresó respeto al derecho de manifestación, Canaco alertó que los bloqueos y cierres de calles afectarán directamente a micro, pequeñas y medianas empresas en zonas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico.

Canaco pidió que las movilizaciones se realicen con respeto a terceros.

Canaco CDMX alerta por impacto económico que dejarán marcha de CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció nuevas marchas en la CDMX sobre las que informó, se van a desplegar del 18 al 20 de marzo.

Ante las manifestaciones, machas, mítines y bloqueos que se concentrarán en la zona central de la capital del país, Canaco CDMX advirtió que se generará un importante impacto económico.

Tras afirmar que están a favor de la libre manifestación, la cámara manifestó su preocupación por los efectos adversos que dejarán para la economía los actos de protesta anunciados.

“Canaco CDMX reconoce el derecho legítimo a la libre manifestación y a la defensa de los derechos laborales en un marco democrático. No obstante, manifiesta su preocupación por las afectaciones que estas movilizaciones podrían generar en la actividad económica” Canaco CDMX

Sobre ello, Canaco CDMX señaló que las movilizaciones causarán afectaciones a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.

Al resaltar que negocios de ese tipo son la “base del comercio formal en la capital”, expuso que el cierre de calles y con ello la limitación del flujo peatonal, impactarán sus ingresos y estabilidad económica.

Bloqueo de la CNTE en CDMX (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Canaco CDMX pide a CNTE realizar manifestaciones respetuosas

Al advertir por un duro impacto económico que dejarán las marchas de la CNTE, Canaco CDMX hizo un llamado al magisterio disidente para que sus protestas no generen mayores afectaciones.

Al respecto, el presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, pidió que las movilizaciones se realicen con “pleno respeto a terceros” y privilegiando el diálogo“.

“Un llamado respetuoso a las y los integrantes de la CNTE para que sus manifestaciones se desarrollen con pleno respeto a terceros, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones desproporcionadas a la ciudadanía y al sector productivo” Canaco CDMX

De la misma forma, sugirió que los docentes que se sumen a las protestas, se manifiesten evitando causar “afectaciones desproporcionadas a la ciudadanía y al sector productivo”.

También pidió a las autoridades de la CDMX y al gobierno federal, a desplegar acciones de diálogo efectivas que permitan atender las demandas de la CNTE y garantizar la actividad económica.