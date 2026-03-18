La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existen reuniones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), previo al paro de las 72 horas.

Afirmó que a través de la SEP se han tenido reuniones con la CNTE en todas las entidades de la república, así como con los gobernadores y sus secretarías estatales en educación para atender sus demandas.

“Es a través de la Secretaría de Educación Pública han tenido reuniones en todas las entidades de la república, reuniones tripartitas donde participa la SEP, las secretarías de Educación de los Estados con el gobernador o gobernadora y la Secretaría de Gobernación, entonces hay reuniones, se atienden las demandas factibles de atender” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se dan en medio de la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 18 de marzo, mismo día en el que la CNTE arribó a la Ciudad de México (CDMX) para un paro nacional del 18 al 20 de marzo de 2026, quiénes exigen la solución a sus diferentes demandas.

Sheinbaum hace un llamado a la manifestación pacífica de la CNTE

Ante esta jornada de protestas y plantón de la CNTE en la CDMX, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a una manifestación pacífica de parte de los maestros.

“Si se van a manifestar (la CNTE) que sea pacífico, siempre” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aseguró que se podrán manifestar en la CDMX, pero instó a los maestros a realizarlo de manera pacífica, esto ante el contexto de las marchas anteriores donde se registraron actos violentos o conatos de pelea.

Sheinbaum reitera que siempre ha existido diálogo con la CNTE

Ante este paro de 72 horas de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que siempre se ha mantenido un diálogo con ellos desde la administración pasada y la actual.

“Hay diálogo con ellos, no de ahora, de siempre ha habido diálogo con ellos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Cabe recordar que entre las exigencias de la CNTE resalta una reinstalación de mesas de diálogo, así como: