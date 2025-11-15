La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiró el plantón instalado en la Cámara de Diputados, pero adelantó que vendrá una nueva y más fuerte movilización.

Este viernes 14 de noviembre culminó el paro nacional de 48 horas de la CNTE, por lo que los miembros del magisterio se retiraron de la Cámara de Diputados y prometieron volver.

Luego de 48 horas, los miembros de la CNTE se reunieron frente a la Cámara de Diputados para realizar un mitin y dar por terminado el paro nacional convocado para el 13 y 14 de noviembre.

Isael González, secretario general de la sección 7 de la CNTE en Chiapas, anticipó que regresarán con una nueva movilización con más fuerza, en la que se plantea un paro de 72 horas.

“Dejamos claro que la CNTE, a sus 46 años de vida, volverá con mayor contundencia, con mayor perspectiva, para demostrar sus 46 años juntos a miles de trabajadores de todas las secciones”. Isael González de la CNTE

Cabe mencionar que tras el retiro del plantón en la Cámara de Diputados, que impidió las actividades legislativas, los miembros de la CNTE volverán a sus estados.

Se espera que en las próximas semanas se realice la asamblea nacional de la CNTE, que coincidirá con el festejo por los 46 años de integración de este movimiento.