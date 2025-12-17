El DT de Escocia pide no ir al Mundial 2026 ante el alto costo del evento.

Los elevados precios que tendrá el Mundial 2026 de la FIFA ha provocado que el director técnico de Escocia proteste.

Así pidió DT de Escocia no ir al Mundial 2026 por le alto costo del evento

Steve Clarke, DT de Escocia, pidió a sus aficionados que no acudieran al Mundial 2026.

En entrevista para Sky Sports Scotland, el director técnico dio su postura al ser cuestionado por los altos costos de los boletos:

“Siempre es caro ir a Estados Unidos, incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones. Así que sabíamos que iba a ser un Mundial caro. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir. Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia." Steve Clarke, DT de Escocia

Asimismo, Steve Clarke toco el tema de la poca asignación de entradas para Escocia.

Asegurando que le gusta pensar que los aficionados irán a todos los lugares donde juegue su selección, pese a que solo sean 1 mil 200 personas.

🗣️ "We can't control the prices. The ticket prices are set by FIFA. If you can't afford to go, don't put yourself and your family in debt."



Scotland head coach Steve Clarke on the controversy surrounding ticket prices for the World Cup next summer ⤵️ pic.twitter.com/RDIPpQqCkl — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) December 15, 2025

Alto costo del Mundial 2026 sigue generando polémica

Además de Steve Clarke, otros exfutbolistas como David James de Inglaterra han expresado su conformidad por los precios del Mundial 2026.

La FIFA ha sido señalada por implementar los precios dinámicos en los boletos, por lo que los costos han incrementado debido a la demanda.

Los que ha enfurecido a los aficionados quienes no están de acuerdo con dicha situación.

Además de los altos precios en las entradas del Mundial 2026, hoteles y aerolíneas han aumentado sus tarifas en México, Canadá y Estados Unidos.

En México, el medio The Atlantic reveló que las tarifas de hotel en CDMX incrementaron un 961%.