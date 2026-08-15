La gobernadora de Baja California Sur, Milena Quiroga, expresó durante un encuentro con mujeres sudcalifornianas “por las que abrieron camino, por las que lo están haciendo y por las que viene: nunca solas, siempre juntas”.

Ante jefas de familia, trabajadoras, indígenas, afromexicanas, abuelas, deportistas, cuidadoras, estudiantes y mujeres de distintos sectores, Milena Quiroga Romero aseguró que las mujeres no nacieron vulnerables, sino que históricamente enfrentaron desigualdades, violencias y puertas cerradas que hoy están derribando con organización, participación y unidad.

Ya no más silencio. Las mujeres somos constructoras de nuestra propia historia. Llegamos con trabajo, con mérito propio, con esfuerzo y con libertad. No más violencia de género; a las mujeres se les respeta. Milena Quiroga, aspirante y gobernadora de Baja California Sur

Milena Quiroga destaca avances para las mujeres

Milena Quiroga destacó que México vive un momento histórico bajo el liderazgo de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno, señaló, ha colocado en el centro políticas que reconocen las necesidades y derechos de las mujeres.

Asimismo, recordó que durante su gestión al frente del Ayuntamiento de La Paz se impulsaron acciones como apoyos para madres estudiantes, mujeres cuidadoras y madres de niñas y niños con autismo; la modernización del transporte público, la recuperación de más de 90 espacios públicos, la guardería para familias de la Policía Municipal y la Mesa Violeta para atender y dar seguimiento a casos de violencia.

Cuando una mujer avanza, avanzamos todas; cuando una mujer rompe una barrera, abre una puerta para muchas más. Quiero que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece. Milena Quiroga, aspirante y gobernadora de Baja California Sur

Milena Quiroga reúne a más de 3 mil mujeres sudcalifornianas. (cortesía )

Milena Quiroga llama a mujeres de Baja California Sur a mantenerse unidas

Milena Quiroga llamó a las mujeres de Baja California Sur a mantener la unidad y seguir participando para conquistar nuevos espacios y construir un estado con igualdad y bienestar.