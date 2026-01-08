Ramiro Solorio Almazán es un político y abogado mexicano que cuenta con más de dos décadas en la política de Guerrero y en cargos públicos tanto locales como federales. A continuación te contamos de quién se trata.
¿Quién es Ramiro Solorio Almazán?
Ramiro Solorio Almazán, conocido como “El Brother”, es un político y abogado mexicano originario de Acapulco, Guerrero, conocido por su larga trayectoria en cargos públicos y por haber sido candidato en múltiples ocasiones a la presidencia municipal de Acapulco.
Asimismo, ha participado en distintos partidos políticos a lo largo de su carrera y ha sido legislador, regidor y aspirante a alcalde en las elecciones municipales.
¿Qué edad tiene Ramiro Solorio Almazán?
Ramiro Solorio Almazán nació el 23 de mayo de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años.
¿Ramiro Solorio Almazán tiene esposa?
El Brother está casado con Lupita Cortés Mendoza, quienes celebraron en septiembre del 2025 sus 30 años de matrimonio.
¿Qué signo zodiacal es Ramiro Solorio Almazán?
Al haber nacido el 23 de mayo, Ramiro Solorio es Géminis, signo que es conocido por su dualidad, curiosidad, ingenio y excelente comunicación.
¿Ramiro Solorio Almazán tiene hijos?
Sí, Ramiro Solorio tiene dos hijos: Ramiro, quien también es abogado y Regina.
¿Qué estudió Ramiro Solorio Almazán?
El Brother tiene una Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta también con un posgrado en Administración.
¿En qué ha trabajado Ramiro Solorio Almazán?
Ramiro Solorio ha tenido una trayectoria extensa en la política y en la administración pública, en cargos como:
- Profesor de Derecho Parlamentario en la Universidad Americana de Acapulco desde 1996
- Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del 2000 al 2002
- Jefe de Asesores del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez entre el 2002 y el 2005
- Del 2005 al 2008 fue Diputado local en Guerrero, representando al Distrito V y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Local
- Entre 2009 y 2012 fue Regidor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez y presidente de la Comisión de Educación y Cultura
- Secretario Técnico en la Cámara de Diputados Federal del 2012 al 2016
- Jefe de Asesores en el Congreso de Oaxaca durante el 2017
- Secretario Técnico del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, función que realizó en años recientes en su carrera política
- 2018 fue candidato a la Presidencia Municipal de Acapulco por el Partido Socialista de México (PSM), quedando en quinto lugar
- En el 2021 fue nuevamente candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, obteniendo tercer lugar
- En el 2024 se registró como precandidato por el Partido Encuentro Solidario (PES) y buscó la postulación del Frente Amplio por México para competir en las elecciones municipales