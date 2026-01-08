Ramiro Solorio Almazán es un político y abogado mexicano que cuenta con más de dos décadas en la política de Guerrero y en cargos públicos tanto locales como federales. A continuación te contamos de quién se trata.

¿Quién es Ramiro Solorio Almazán?

Ramiro Solorio Almazán, conocido como “El Brother”, es un político y abogado mexicano originario de Acapulco, Guerrero, conocido por su larga trayectoria en cargos públicos y por haber sido candidato en múltiples ocasiones a la presidencia municipal de Acapulco.

Asimismo, ha participado en distintos partidos políticos a lo largo de su carrera y ha sido legislador, regidor y aspirante a alcalde en las elecciones municipales.

¿Qué edad tiene Ramiro Solorio Almazán?

Ramiro Solorio Almazán nació el 23 de mayo de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años.

¿Ramiro Solorio Almazán tiene esposa?

El Brother está casado con Lupita Cortés Mendoza, quienes celebraron en septiembre del 2025 sus 30 años de matrimonio.

Ramiro Solorio Almazán ha sido candidato en varias ocasiones a la alcaldía de Acapulco (Fb: Ramiro Solorio Almazán)

¿Qué signo zodiacal es Ramiro Solorio Almazán?

Al haber nacido el 23 de mayo, Ramiro Solorio es Géminis, signo que es conocido por su dualidad, curiosidad, ingenio y excelente comunicación.

¿Ramiro Solorio Almazán tiene hijos?

Sí, Ramiro Solorio tiene dos hijos: Ramiro, quien también es abogado y Regina.

¿Qué estudió Ramiro Solorio Almazán?

El Brother tiene una Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta también con un posgrado en Administración.

¿En qué ha trabajado Ramiro Solorio Almazán?

Ramiro Solorio ha tenido una trayectoria extensa en la política y en la administración pública, en cargos como: