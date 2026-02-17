La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman informó que ante al alerta por sarampión ya se investiga posible segunda muerte en la capital del país.

Hasta ahora en la CDMX solo se ha contabilizado la muerte por sarampión de un menor de tres meses en diciembre del año pasado.

En conferencia de prensa, Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud en la CDMX confirmó que ya se investiga una posible segunda muerte en la capital por alerta de sarampión.

“Hay una muerte de un bebé de tres meses confirmada. Y hay una muerte en investigación que todavía no se ha dictaminado”. Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud en la CDMX

Esto en referencia a lo dicho la semana pasada por el secretario de Salud federal, David Kershenobich quien apuntó un segundo muerto por sarampión en la CDMX.

En la CDMX se registran 263 casos por sarampión

Ante la alerta por sarampión, la secretaría Nadine Gasman precisó que hasta el corte del 15 de febrero en la CDMX ya se registran 263 casos por la enfermedad.

“Tenemos 263 casos confirmados de sarampión en la ciudad. 37 de los casos son del Estado de México”. Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud en la CDMX

Asimismo se precisó que 23 casos de los totales han sido hospitalizados, además de que el 77% no tienen antecedente vacuna.

Mientras que las alcaldías con mayor número de casos por sarampión en la CDMX son: