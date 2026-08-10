Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados generó momentos de tensión dentro de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Los Mochis, Sinaloa, la tarde del domingo 9 de agosto de 2026.

Feligreses que asistían a una misa póstuma escucharon detonaciones de armas de fuego y fueron resguardados por el sacerdote, quien pidió calma y silencio.

El operativo culminó con la detención de ocho personas tras una persecución que terminó en el boulevard Antonio Rosales. Horas después, un segundo ataque armado se registró en Mazatlán.

Balacera en Los Mochis provoca pánico dentro de la iglesia

“Están tirando balazos”, se escucha decir a una persona. Posteriormente, el sacerdote pide que cierren la puerta y nadie salga.

“Calma, calma”, se escucha de decir a una mujer. La gente comienza a murmurar y, enseguida, el padre solicita guardar silencio para escuchar lo que ocurre en las inmediaciones.

Al comprobar que hay movimiento, intenta tranquilizarlos. “Tranquilos. Vamos a respirar tranquilos, profundo”.

Balacera entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados. Éste se desarrolló durante una persecución por distintas calles de Los Mochis.

De acuerdo con reportes de medios locales, la Guardia Nacional perseguía una camioneta Chevrolet Tahoe, vehículo en la que viajan sus presuntos agresores. En la persecución hubo un intercambio de tiros.

El enfrentamiento culminó sobre el boulevard Antonio Rosales, en el cruce con Ignacio Ramírez, colonia Scally, cuando la camioneta, que viajaba a alta velocidad, se impactó contra un árbol del camellón central.

Ocho personas fueron detenidas, cuatro de ellos resultaron lesionados, quienes recibieron atención médica en el lugar. Posteriormente fueron trasladados al Ministerio Público donde se definirá su situación.

En la labor judicial se aseguraron armas de fuego y objetos ilícitos, así como el vehículo en el que viajaban los agresores.

Un segundo ataque armado tuvo lugar en el fraccionamiento Santa Teresa, ubicado al sur de Mazatlán, durante la noche. Una persona murió y dos resultaron heridos, reportó Infobae.