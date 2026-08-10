Fanny Martínez Zúñiga, estudiante de Derecho y vendedora de cosméticos, desapareció el 22 de abril de 2025 en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México y desde entonces, su familia mantiene la exigencia para localizarla.

Ahora la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, ofrece recompensa de 500 mil pesos por información sobre Fanny Martínez.

“Hemos dado seguimiento muy puntual a esta investigación que se lleva a cabo sobre la desaparición de Fanny que se dio el abril del 2025, hermana de un artista urbano que también ha hecho muy público este caso y más allá de eso, hemos estado trabajando muy de la mano con la familia para el seguimiento. Se ha reportado información muy relevante, hay avances importantes respecto al análisis de la movilidad de Fanny alrededor de la fecha de desaparición.” Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Fanny salió de su domicilio en bicicleta para pagar la renta, pero ya no regresó y a más de un año de su desaparición, familiares han realizado murales, pintas y protestas para pedir a las autoridades que no detengan la investigación.

Fiscalía CDMX ofrece recompensas por personas desaparecidas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cuenta con programas de recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permita localizar a personas desaparecidas en México relacionadas con expedientes de búsqueda activos.

Las autoridades capitalinas mantienen disponibles canales oficiales para que la ciudadanía proporcione información que pueda contribuir a las investigaciones, pues los datos aportados pueden ser relevantes para avanzar en la localización de personas desaparecidas.

“Estamos llevando a cabo acciones de búsqueda junto con la comisión fundamentales, hay avances importantes que debido al sigilo, es importante que no hagamos público, ya en su momento podremos hablar de manera más abierta sobre el caso y sí, hay que decir que hay una recompensa que se ofrece de 500 mil pesos a quienes ofrezcan información relevante sobre su desaparición” Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

La familia de Fanny continúa solicitando apoyo para encontrarla y pide que cualquier información relacionada con su paradero sea comunicada a las autoridades correspondientes.