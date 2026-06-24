Algunos restaurantes tuvieron caída en sus ventas durante el inicio del Mundial 2026. Sin embargo, aquellos que sí reportaron incremento en su mayoría no lo atribuyen a los eventos deportivos.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) determinó que se consumió más por el Día del Padre, que por la inauguración del Mundial 2026.

Restaurantes reportan menos venta en el Mundial 2026 que en una semana normal

La Canirac brindó información sobre el impacto del Mundial 2026 a una semana de la inauguración en el Estadio Banorte. Sin embargo, el impacto en el sector restaurantero fue incluso menor del que manejan normalmente.

El informe de Canirac apunta que 5 de cada 10 restaurantes tuvieron ventas menores durante la semana de la inauguración del Mundial 2026 en comparación de una semana regular.

Asimismo, el 65% de los restaurantes argumentaron ventas iguales a las que tienen con regularidad.

Es decir, solo el 25% aproximadamente sí notó incremento en su ticket promedio durante la semana de inauguración del Mundial 2026.

Comunicado de la Canirac sobre la venta en la inauguración del Mundial 2026. (canirac.org.mx)

Comunicado de la Canirac sobre la venta en la inauguración del Mundial 2026. (canirac.org.mx)

Sumado a ello, Canirac reporta que el 45% de los restaurantes tuvo un lleno al cincuenta por ciento de su capacidad. Mientras que el resto tuvo entre el 91 y 100 por ciento de ocupación solo durante los partidos mundialistas.

Respecto al ticket promedio más frecuente fue entre los 251 y 400 pesos por persona. Mientras que solo el 20% logró de 401 a 600 pesos por persona.

Ante los resultados, Canirac determina que el consumo no fue focalizado y se vio afectado el formato del restaurante, así como las ciudades y clientes en que se enfocan.

Sin embargo, Canirac no dio a conocer más detalles de la encuesta entre sus afiliados, cómo los tipos de restaurantes a los que se entrevistó, ubicaciones, entre otros.

Canirac reporta mayor impacto por Día del Padre que por el Mundial 2026

Algunos restaurantes tuvieron caída en sus ventas por el Mundial 2026 y en su mayoría tuvieron la venta igual que en una semana regular.

Sin embargo, los restaurantes de la Canirac informaron que la mayor afluencia se notó el 21 de junio por el Día del Padre, con 45% atribuyendo a esto la mejora en sus ventas.

Para Canirac esta sería la muestra de que a pesar de que los eventos deportivos sí unen, las reuniones familiares siguen teniendo mayor auge.