El arranque del Mundial 2026 dejó una derrama económica de 1,200 millones de pesos en la Ciudad de México (CDMX), según reportó la Concanaco Servytur.

De acuerdo con el organismo, estos resultados se dieron gracias al consumo de aficionados en la CDMX y zonas vinculadas, en lugares como:

Restaurantes

Hoteles

Bares

Transporte

Comercios

Recuerdos

Activaciones locales

A nivel nacional, se espera que el Mundial 2026 genere una derrama económica calculada en 65 mil millones de pesos.

Mundial 2026 (Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

Mundial 2026 dejará derrama de 65 mil millones de pesos en México

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), prevé que el Mundial 2026 genere una derrama económica de 65 mil millones en México.

Sin embargo, el organismo empresarial destacó que el verdadero éxito de esta derrama económica es lograr que los ingresos lleguen a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).

A su vez, la Concanaco Servytur destacó que los negocios de la llamada “última milla”, cerca del Estadio Azteca, abrieron sus cortinas tras varios días cerrados por protestas de la CNTE.

Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Eventos relacionados al Mundial 2026 contribuyeron a la derrama económica en México

Algunos eventos que contribuyeron a esta derrama económica durante la celebración del Mundial 2026, fueron: