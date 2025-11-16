Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), agradeció el respaldo de gobernadores frente a la violencia en la marcha de la Generación Z.

El pasado sábado 15 de noviembre, más de 17 mil manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

En un principio marchaban pacíficamente, hasta que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX tuvieron un encuentro con el llamado “bloque negro”, que derribó vallas de Palacio Nacional y comenzaron los enfrentamientos violentos.

Como saldo, esta marcha de la Generación Z dejó a más 60 policías heridos y 20 detenidos.

Retiraron bandera de One Piece y la marcha de la Generación Z terminó (SDPnoticias)

Clara Brugada agradece respaldo de gobernadores de la 4T frente a la violencia en marcha de la Generación Z

A través de un pronunciamiento público, gobernadores de la Cuarta Transformación mostraron su respaldo a Clara Brugada frente a la violencia en la marcha de la Generación Z.

En este pronunciamiento expresaron su enérgico rechazo a los actos de violencia registrados durante la manifestación del pasado sábado 15 de noviembre.

Aseguraron que la “libre expresión, la protesta social y la participación ciudadana son pilares esenciales” de la democracia en México, pero sostuvieron que “ningún derecho puede ejercerse a costa de la integridad, la paz pública o la seguridad de la población”.

Prosiguieron con que “la violencia, la agresión y la destrucción no representan causas legítimas y atentan directamente contra los derechos de todas y todos”.

Además, respaldaron la postura de Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que “el diálogo, el respeto y las vías institucionales son las únicas herramientas válidas para construir acuerdos duraderos y atender las demandas sociales de manera responsable”

Por otra parte, expresaron su “profunda preocupación por la posible presencia de actores políticos con intereses ajenos al bienestar común, cuya intervención puede distorsionar las legítimas expresiones ciudadanas”.

Sostuvieron que “es fundamental que toda movilización permanezca libre de influencias que busquen desviar su propósito y se mantenga orientada al bien público”.

Dicho pronunciamiento fue replicado por Clara Brugada en sus redes sociales, quiwn agradeció el respaldo de los gobernadores de la Cuarta Transformación.

Dijo, además, que en la CDMX trabajan para “garantizar la seguridad y la convivencia democrática”, y afirmó que “contar con su apoyo” los “impulsa a seguir adelante con unidad y firmeza por el bienestar de todas y todos”.

“Agradezco profundamente el respaldo de las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación. Su acompañamiento fortalece nuestro compromiso con la paz, el respeto y la defensa de la libre expresión sin violencia. En la Ciudad de México trabajamos para garantizar la seguridad y la convivencia democrática, y contar con su apoyo nos impulsa a seguir adelante con unidad y firmeza por el bienestar de todas y todos." Clara Brugada en X