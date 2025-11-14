El movimiento de la Generación Z dio a conocer en redes sociales que la próxima marcha del 15 de noviembre no solo será en la Ciudad de México (CDMX), sino que se extenderá por todo el país.

De acuerdo con la información, a la marcha de la Generación Z se han unido 30 estados, además de que han confirmado la participación de algunos grupos en el extranjero; te damos los detalles.

Convocan a marcha generación Z, pero sospechan de vínculo con derecha (Gemini)

Horarios y movilizaciones por estado en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre

A través de redes sociales, la Generación Z reveló cuáles son los estados confirmados que se unirán a la movilización de este 15 de noviembre para exigir el cese a la violencia en México.

Te damos los horarios y movilizaciones por estado de la marcha de la Generación Z:

Aguascalientes

Plaza Patria – 10:00 a.m.

Tres Centurias a Plaza de Armas (Exedra) – 3:00 p.m.

Baja California

Ensenada: Explanada del Centro de Gobierno del Estado – 4:00 p.m.

Mexicali: Centro Cívico Poderes – 4:00 p.m.

Playas de Rosarito: Av. José Haros Aguilar – 2:00 p.m.

Tijuana: Glorieta Cuauhtémoc – 4:00 p.m.

Tecate: Del Monumento a la Madre al Parque Miguel Hidalgo – 11:00 a.m.

Baja California Sur

Cabo San Lucas: Plaza Amelia Wilkes a Delegación Municipal – 11:00 a.m.

La Paz: Kiosco del Malecón a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Campeche

Campeche: Del Obelisco a los Marinos a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Cd. del Carmen: Del Monumento Stella Maris a Palacio Municipal – 11:00 a.m.

Cd. del Carmen: Del Camarón a Plaza Cívica – 4:30 p.m.

Chiapas

Comitán de Domínguez: De La Miguel Alemán al Parque Central – 10:00 a.m.

Tapachula: Del Parque Bicentenario a Palacio Municipal – 11:00 a.m.

Tuxtla Gutiérrez: Del Parque Bicentenario al Congreso – 9:00 a.m.

Tuxtla Gutiérrez: Del Parque de la Marimba a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Chihuahua

Cd. Cuauhtémoc: Caravana del Parque San Antonio al Polideportivo – 11:00 a.m.

Cd. Juárez: Del Monumento a Benito Juárez a Presidencia Municipal – 11:00 a.m.

Chihuahua: De Glorieta de Pancho Villa a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Parral: Glorieta (frente al Seguro Social IMSS) – 4:00 p.m.

Ciudad de México (CDMX)

Ángel de la Independencia al Zócalo – 11:00 a.m.

Coahuila

Monclova: Blvd. Madero (“Rallador de Queso”) – 6:00 p.m.

Saltillo: De Plaza de las Ciudades Hermanas a Plaza de la Nueva Tlaxcala – 11:00 a.m.

Torreón: Fuente del Pensador (Juárez y Morelos) – 10:00 a.m.

Torreón: De Plaza de Armas a Presidencia Municipal – 11:00 a.m.

Colima

Tecomán: Del Triangulito a Presidencia Municipal – 4:00 p.m.

Durango

Durango: Av. 20 de Noviembre y Cuauhtémoc – 10:00 a.m.

Durango: Av. 20 de Noviembre esq. C. Miguel de Cervantes Saavedra – 5:00 p.m.

Estado de México

Ixtlahuaca: Plaza Juárez – 10:00 a.m.

Nezahualcóyotl: Glorieta del Coyote – 11:00 a.m.

Tlalnepantla: Explanada Municipal – 10:00 a.m.

Toluca: Monumento a Cuauhtémoc a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Guanajuato

Celaya: Antiguas Instalaciones de la Feria a Jardín Principal – 10:00 a.m.

Guanajuato Capital: Plaza de la Paz al Teatro Juárez – 9:00 a.m.

Irapuato: Monumento a la Bandera – 10:00 a.m.

León: Arco de la Calzada – 4:00 p.m.

León: Plaza Principal – 4:00 p.m.

Salamanca: Estadio Sección 24 a Presidencia Municipal – 5:00 p.m.

San Miguel de Allende: Afuera de la Parroquia – 10:00 a.m.

Guerrero

Acapulco: De la Diana Cazadora a Palacio Municipal – 11:00 a.m.

Chilpancingo: De la Alameda Granados Maldonado a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Hidalgo

Pachuca: Del reloj Monumental al Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Tulancingo: De La Villita a Presidencia Municipal – 11:00 a.m.

Jalisco

Guadalajara: Glorieta de los Desaparecidos a Casa Jalisco – 1:00 p.m.

Ocotlán: De la Estación de Ferrocarril hacia la Parroquia – 10:30 a.m.

San Juan de los Lagos: En el Calvario de San Juan de los Lagos – 4:45 p.m.

Michoacán

Morelia: De Plaza Jardín Morelos “Caballito” a Congreso del Estado – 11:00 a.m.

Uruapan: Plaza G-500 a Centro – 9:00 a.m.

Uruapan: McDonald’s Paseo Lázaro Cárdenas, Morelos, Centro – 4:00 p.m.

Zamora: Glorieta del 5 de Mayo – 9:00 a.m.

Morelos

Cuautla: De la Alameda de Cuautla a Palacio Municipal – 11:00 a.m.

Cuernavaca: De Iglesia del Calvario a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Nuevo León

Monterrey: Macroplaza (Explanada de los Héroes) a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Oaxaca

Oaxaca: De la Fuente de las Ocho Regiones a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Puebla

Puebla: De El Gatillo a Casa Aguayo – 11:00 a.m.

Querétaro

Querétaro: De Jardín Zenea a Palacio de la Corregidora – 11:00 a.m.

Querétaro: De la Plaza Los Arcos a Plaza de Armas – 4:00 p.m.

San Juan del Río: Av. Juárez de la Comer a Plaza Independencia 4:00 p.m.

Tequisquiapan: Por definir

Quintana Roo

Cancún: De Glorieta del ceviche a Palacio municipal de Benito Juárez – 11:00 a.m.

Chetumal: De Monumento a la bandera a Palacio de Gobierno– 11:00 a.m.

Mahahual: Del Domo de la colonia Arrecifes, por carretera al Faro– 5:00 p.m.

Playa del Carmen: Del Parque Fundadores al Antiguo Palacio Municipal – 4:00 p.m.

Sinaloa

Culiacán: De Catedral a Palacio de Gobierno – 12:00 p.m.

Mazatlán: Malecón (altura acuarios) a Letras Valentinos– 4:30 p.m.

San Luis Potosí

Cd. Valles: –4:00 pm

San Luis Potosí (Calzada de Guadalupe): – 11:00 a.m.

San Luis Potosí (Jardín de Tequis): – 11:00 a.m.

Sonora

Cd. Obregón: De Plaza Álvaro Obregón a Palacio Municipal – 11:00 a.m.

Cd. Obregón: Teatro del ITSON a Palacio Municipal – 10:00 a.m.

Hermosillo: De Plaza Zaragoza a Palacio de Gobierno– 11:00 a.m.

Nogales: De la calle Pierson al monumento a la Razón– 10:00 a.m.

Tabasco

Villahermosa: Del Parque de los Guacamayos a Palacio Gobierno – 11:00 a.m.

Tamaulipas

Cd. Victoria: De Plaza Hidalgo a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Reynosa: Plaza Principal Miguel Hidalgo – 10:00 a.m.

Reynosa: Plaza Principal frente al Ayuntamiento – 1:00 p.m.

Tampico: Frente a Presidencia – 10:00 a.m.

Tantoyuca: Glorieta Francisco I. Madero, Frente a Pizza Mía – 8:00 a.m.

Tlaxcala

Apizaco: Rotonda de la Maquinita – 12:00 p.m.

Tlaxcala: De “Las Escalinatas” a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Veracruz

Boca del Río: Vía al Puerto – sin hora

Coatzacoalcos: Plaza del Mariachi – 10:30 a.m.

Córdoba: Parque 21 de Mayo – 11:00 a.m.

Orizaba: Alameda Gabilondo Soler – 11:00 a.m.

Veracruz: Macroplaza del Malecón a Palacio Municipal – 11:00 a.m.

Xalapa: Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Yucatán

Mérida: De Monumento a la Patria a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.

Zacatecas

Zacatecas: De Plazuela Goitia a Palacio de Gobierno – 11:00 a.m.